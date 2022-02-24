Банк «Левобережный» повысил ставки по депозитам для корпоративных клиентов до 9,8% годовых

В банке представлены краткосрочные и долгосрочные депозиты с возможностью частичного пополнения, ежемесячного получения процентов или снятия до 50% от суммы с сохранением процентной ставки. Например, депозит «Краткосрочный» можно открыть на срок от 1 до 30 дней. Минимальная сумма – 500 тысяч рублей. Такую же сумму предприниматели могут разместить на депозите «Фиксированный» на срок от 31 до 365 дней. При необходимости с него можно снимать часть средств без потери процентов.

Депозит с самой высокой ставкой в Банке «Левобережный» – «Максимальный». Его можно открыть на сумму от 200 тысяч рублей на 31-90 дней, 91-180 дней или 181-365 дней на выбор. Чем больше срок и сумма, тем выше ставка. Наибольшую доходность можно получить при размещении средств через ОНЛАЙН-офис.

Для возможности пользоваться процентами не только в конце срока, но и ежемесячно нужно открыть депозит «Максимальный плюс». Сумма – от 200 тысяч рублей, срок – от 91 до 365 дней. Свободное управление денежными средствами – и пополнение, и снятие – предлагает депозит «Гибкий». Сумма первоначального взноса составляет от 1 млн рублей, срок – 91-365 дней.

Зачисление средств на депозиты возможно с расчетного счета по заранее данному акцепту. Выбрать депозит можно на сайте. Подробную консультацию вы можете получить в офисах Банка «Левобережный» (ПАО) или у своего персонального менеджера по телефону 8-800-3333-555.

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