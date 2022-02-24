Рекламодателям

Рекордные распродажи и приостановка торгов

  • 24/02/2022, 18:00
Автор:
Рекордные распродажи и приостановка торгов
Эксперты прогнозируют, что российскую валюту ждут новые потери. Расплачиваться за это будут потребители.

— Начало военной спецоперации России в Донбассе ожидаемо повлекло волну рекордных распродаж на российском рынке, спровоцировав приостановку торгов. После возобновления сессии давление на отечественные активы лишь усилилось, и обороты замедлились лишь в ходе недавних торгов, — комментирует сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Аналитик ФГ «Финам» Анна Буйлакова также отмечает, что объявление военной операции застало инвесторов врасплох, на рынке наблюдаются risk-off настроения.

— Фьючерсы на золото, традиционно защитный актив, выросли до $1942,5 за тройскую унцию, преодолев предыдущий пик, отмеченный и июне 2021 года. Рисковые активы сегодня теряют в стоимости: фьючерсы на ведущие индексы американских акций снижаются более чем на 2%, продолжая вчерашнее снижение на основной сессии. С начала года сильно пострадал технологический сектор: в 2022 году индекс NASDAQ Composite снизился на 16,7%, — комментирует эксперт. — Московская биржа временно приостанавливала торги на всех рынках, торги возобновились в 10:00 по мск, после чего акции российских компаний рухнули. Некоторые из акций регистрируют снижение более чем на 30%.

Переславский добавляет, что пара доллар/рубль, которая и без того укреплялась в последние дни, открылась резким гэпом вверх и в моменте касалась рекордного уровня 89 руб., после чего скорректировалась под отметку 87 руб. Евро/рубль, которая превысила психологический уровень 90 руб., отметилась в зоне 90,40 руб., а ближе к полудню отступила ниже 98 руб.

— После столь мощного обвала хотя бы символическая техническая коррекция выглядит уместно, однако нашу валюту с большой долей вероятности ждут новые потери, поскольку ситуация вокруг Украины продолжает накаляться, — комментирует аналитик. — Давление на рубль оказывает не только лишь сам факт начала военных действий, но и ответная реакция Запада, который дружно вводит санкции в отношении РФ. На фоне происходящего Банк России принялся спасать «россиянина», прибегнув к валютным интервенциям впервые с декабря 2014 года. Регулятор принялся продавать валюту для стабилизации курса рубля, что несколько охладило пыл долларовых быков.

Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам» добавляет, что в текущей острой ситуации российские финансовые власти переходят на функционирование, близкое к военному.

— Очевидно, что будут задействованы прямые меры поддержки конкретных банков и компаний, чтобы вся экономика могла функционировать. План действий у ЦБ для такой ситуации уже разработан, и решения будут быстрыми. Первая очевидная мера была задействована уже в четверг: Банк России с 24 февраля начал проводить интервенции по продаже валюты за рубли для стабилизации ситуации. Эта временная мера на какое-то время может удержать российских рубль от дальнейшего обрушения. Золотовалютные резервы ЦБ РФ в объеме $640 млрд позволят не допустить дальнейшего резкого обрушения курса рубля, — говорит Потавин.

По его оценке, обязательная продажа валютной выручки экспортерами и экстренный подъем ключевой ставки ЦБ РФ —  одни из тех мер, которые могут дополнительно поддержать стабильность рубля, но надо понимать, что эти меры среднесрочные. Краткосрочно снизить волатильность на валютном рынке можно только путем интервенций.

Значительная девальвация курса рубля с временным лагом в несколько месяцев непременно приводит к повышению стоимости товаров и услуг внутри России. Какое-то время компании работают за счет товарных запасов, купленных по старым валютным курсам, но новые заказы будут уже оплачиваться по текущим повышенным. Эти валютные расходы производители целиком переносят на плечи покупателей, —прогнозирует Александр Потавин.

Переславский считает, что учитывая геополитическую обстановку, в том числе в вопросе грядущих санкций, рублю сейчас не светит восстановление, даже с подачи монетарных властей. После локальной и преимущественно технической коррекции, которая может получить некоторое развитие, российскую валюту ждут новые потери.

Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган добавляет, что нефть также перешагнула психологическую отметку 100 долларов за баррель сорта Brent на резко возросших опасениях перебоев поставок российских нефтепродуктов из-за ситуации с Украиной и грядущих санкций.

— Дальнейшему подъему котировок могут помешать новости с другого фронта —представители Ирана сообщают о дальнейшем прогрессе в ходе переговоров по ядерной сделке с США, а значит, стороны становятся все ближе к заключению соглашения, которое принесет на рынок более 1 млн баррелей нефти, — прогнозирует Коган.

Фото пресс-службы ФГ «Финам»

708

Рубрики : Экономика Финансы

Регионы: Россия

Теги : Экономика финансы курс евро курс доллара кризис


0
0

Комментировать

пока нет комментариев
Workle.ru
Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

На таможне резко вырос объем контрафакта

24/02/2022, 13:34

В 2021 году в Сибири выявили 190 финансовых нелегалов

22/02/2022, 12:52

В 2021 году из Сибири экспортировано леса и лесоматериалов почти на три млрд долларов США

17/02/2022, 13:50

В Иркутской области планируют расселить 40 непригодных для проживания многоквартирных домов

16/02/2022, 16:24

Актуальный разговор

Интервью

Госкорпорации поглощают региональный бизнес, чтобы выполнить план по диверсификации производства

Все материалы
Лента новостей

В Новосибирске достраивают очистные сооружения для ливневки за 1,4 млрд рублей

24/02/2022, 19:06

В Новосибирском районе все-таки «дожали» оппозиционного депутата

24/02/2022, 18:49

Земельные участки во втором поясе водоохранных зон теперь можно оформить в собственность

24/02/2022, 18:34

Из-за закрытия авиасообщения резко вырос спрос на железнодорожные билеты

24/02/2022, 17:52
Популярное

Как не платить долги бывшего супруга

24/02/2022, 12:31

С 1 марта туристы из России смогут посетить Италию

24/02/2022, 11:43

В России в 2022 году появится первый серийный электромобиль

22/02/2022, 16:50

Магнитные бури в марте 2022

22/02/2022, 15:08

Какие изменения ждут работающих пенсионеров в 2022 году

22/02/2022, 10:58

О подорожании ЖКУ на 20-50% предупреждают общественники

22/02/2022, 10:14

«2ГИС» добавил в приложение функцию оплаты заправки без выхода из машины на собственном SDK

21/02/2022, 14:50
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ
Планирование преемственности: основные аспекты
24/02/22, 14:47

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Банк «Левобережный» повысил ставки по депозитам для корпоративных клиентов до 9,8% годовых

24/02/2022, 17:25

В АО «РЭС» состоялось открытие обновленного диспетчерского зала

24/02/2022, 13:51

ВТБ сохранил ставки по ипотеке с господдержкой

22/02/2022, 16:17

Заместителем управляющего Новосибирским отделением Сбербанка назначен Никита Макаренко

22/02/2022, 16:14

Банк «Левобережный» улучшил условия получения льготной и семейной ипотеки

22/02/2022, 16:10

Как Вы оцениваете дизайн проекта «Новосибирск — новогодняя столица России» в стиле конструктивизма?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...
Интернет-магазин Алёнка
Allsoft

Экономика

Новости Новосибирска

Муниципальным округам определяют принципы финансирования

Реакция финансовых рынков

Какие новосибирские компании попали в рейтинг работодателей России

У новосибирцев вырос интерес к подработке

Новый налоговый режим для микробизнеса протестируют в четырех регионах

Финансы

Реакция финансовых рынков

Реакция финансовых рынков

Госдума рассмотрит новые меры господдержки, направленные на обеспечение жильем семей с детьми

Российский союз промышленников и предпринимателей предлагает выдать молодёжи по 10 000 рублей стартового пенсионного капитала

ФАС проверит соблюдение законодательства из-за жалоб россиян на рост стоимости отопления

Новосибирская область стала четвертой в стране по количеству достроенных через эскроу квартир

Политика

В Новосибирском районе все-таки «дожали» оппозиционного депутата

В Новосибирском районе все-таки «дожали» оппозиционного депутата

Вице-спикер новосибирского Заксобрания отказался от зарплаты

Фракция «Новых людей» в большинстве — при деле

Новый депутат Заксобрания вступил в свои права

Областные депутаты заявили о поддержке решения президента по Донбассу

Недвижимость

Земельные участки во втором поясе водоохранных зон теперь можно оформить в собственность

Земельные участки во втором поясе водоохранных зон теперь можно оформить в собственность

Новосибирцы активно покупают новостройки и берут недвижимость в ипотеку

Новосибирская область стала четвертой в стране по количеству достроенных через эскроу квартир

Новый район у площади Калинина — современный уровень комфорта в центре

Власти изменили ставки по которым будут выкупать жилье для льготников в Новосибирске и области

Технологии

Новости Новосибирска

В Новосибирске планируют создать промышленные образцы сверхчувствительного наносенсора

В области создают интеллектуальную транспортную систему

Компания бизнес-инкубатора «Гараж» стала резидентом «Сколково» с антимикронаушником

Новосибирских инноваторов пригласили в московский кластер

Стартап Optiplane увеличил объем продаж беспилотников

Телекоммуникации

Новости бизнеса

Новосибирцы больше всего смотрели хоккей на зимних играх в Пекине

МегаФон запустил тариф для детей «МегаФон Kids»

В МегаФоне узнали, что дарят влюбленные новосибирцы

МегаФон запустил звонки по VoLTE в международном роуминге

МегаФон развернул частную беспроводную сеть на Эльгинском месторождении

Агропром

новости Новосибирска

Новосибирская компания создает кластер на юге России

В сельхозорганизациях области на 30% выросло поголовье свиней

Тепличный комбинат «Новосибирский» будет выращивать только цветы

Новосибирская инновационная компания собрала первый урожай клубники

Выручка «Новосибирскхлебопродукта» за 2021 год выросла более чем на треть

Транспорт

Новости Новосибирска

Whoosh на 50% увеличит парк самокатов в Новосибирске

В области создают интеллектуальную транспортную систему

Пролётное строение моста через Обь надвинуто на 80 %

Федералы обещают Новосибирску полторы новые станции метро

Самарский проектировщик сорвал сроки подготовки проектов для новосибирских дорог

Медицина

Новости бизнеса

Весенний подарок: экспресс-обследование для прекрасных дам

Кому противопоказана физиотерапия? Развеиваем мифы

Спецпредложение для мужчин: проверка здоровья быстро и качественно

На ВАСХНИЛе построят поликлинику

Береги здоровье смолоду!

Авто

Новости Новосибирской области

За пандемию автодилеры серьезно потеряли позиции на сегменте постгарантийного обслуживания

«УАЗ Пикап» стал самым популярным пикапом на авторынке в России в 2021 году

Упадут ли цены на авто?

В Новосибирске в 2021 году продажи автомобилей с пробегом выросли на 52,9%

На покупку новых автомобилей в октябре россияне потратили более 250 млрд рублей

Туризм

новости Новосибирска

Новосибирских экскурсоводов в 2022 году ждет аттестация, а в самой отрасли туризма пройдут маркетинговые исследования

Ростуризм запустил пятый этап туристического кешбэка за поездки по стране

Чемпионаты по хоккею и волейболу дают Новосибирску редкий шанс для развития туризма

Горнолыжный курорт «Юрманка» планируют запустить к следующему зимнему сезону

Программу тур кешбэка продлили на 2022 год

Общество

Новости Новосибирска

В Новосибирске достраивают очистные сооружения для ливневки за 1,4 млрд рублей

Земельные участки во втором поясе водоохранных зон теперь можно оформить в собственность

Из-за закрытия авиасообщения резко вырос спрос на железнодорожные билеты

В Новосибирске отменят QR-коды в сфере услуг

В аэропортах Краснодара, Сочи и Анапы приостановили все рейсы до конца суток 24 февраля

Стиль жизни

парфюм

Как правильно выбрать парфюм в подарок или для себя?

«Опора» — это мы!

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

VIP-club объединяет несколько поколений

Life &

Артериальное давление человека

Давление человека. Что считать нормой и как правильно измерять артериальное давление

Ученые из ЮАР заявили о повышенном риске повторного заболевания COVID-19 при «омикроне»

Ученые из ЮАР заявили о повышенном риске повторного заболевания COVID-19 при «Омикроне»

Финансовый гороскоп 2021 год

Финансовый гороскоп в год Тигра на 2022 год для всех знаков Зодиака

Следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Фургала завершено

Следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Фургала завершено

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Февраль 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска