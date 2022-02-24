Рекордные распродажи и приостановка торгов

— Начало военной спецоперации России в Донбассе ожидаемо повлекло волну рекордных распродаж на российском рынке, спровоцировав приостановку торгов. После возобновления сессии давление на отечественные активы лишь усилилось, и обороты замедлились лишь в ходе недавних торгов, — комментирует сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Аналитик ФГ «Финам» Анна Буйлакова также отмечает, что объявление военной операции застало инвесторов врасплох, на рынке наблюдаются risk-off настроения.

— Фьючерсы на золото, традиционно защитный актив, выросли до $1942,5 за тройскую унцию, преодолев предыдущий пик, отмеченный и июне 2021 года. Рисковые активы сегодня теряют в стоимости: фьючерсы на ведущие индексы американских акций снижаются более чем на 2%, продолжая вчерашнее снижение на основной сессии. С начала года сильно пострадал технологический сектор: в 2022 году индекс NASDAQ Composite снизился на 16,7%, — комментирует эксперт. — Московская биржа временно приостанавливала торги на всех рынках, торги возобновились в 10:00 по мск, после чего акции российских компаний рухнули. Некоторые из акций регистрируют снижение более чем на 30%.

Переславский добавляет, что пара доллар/рубль, которая и без того укреплялась в последние дни, открылась резким гэпом вверх и в моменте касалась рекордного уровня 89 руб., после чего скорректировалась под отметку 87 руб. Евро/рубль, которая превысила психологический уровень 90 руб., отметилась в зоне 90,40 руб., а ближе к полудню отступила ниже 98 руб.

— После столь мощного обвала хотя бы символическая техническая коррекция выглядит уместно, однако нашу валюту с большой долей вероятности ждут новые потери, поскольку ситуация вокруг Украины продолжает накаляться, — комментирует аналитик. — Давление на рубль оказывает не только лишь сам факт начала военных действий, но и ответная реакция Запада, который дружно вводит санкции в отношении РФ. На фоне происходящего Банк России принялся спасать «россиянина», прибегнув к валютным интервенциям впервые с декабря 2014 года. Регулятор принялся продавать валюту для стабилизации курса рубля, что несколько охладило пыл долларовых быков.

Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам» добавляет, что в текущей острой ситуации российские финансовые власти переходят на функционирование, близкое к военному.

— Очевидно, что будут задействованы прямые меры поддержки конкретных банков и компаний, чтобы вся экономика могла функционировать. План действий у ЦБ для такой ситуации уже разработан, и решения будут быстрыми. Первая очевидная мера была задействована уже в четверг: Банк России с 24 февраля начал проводить интервенции по продаже валюты за рубли для стабилизации ситуации. Эта временная мера на какое-то время может удержать российских рубль от дальнейшего обрушения. Золотовалютные резервы ЦБ РФ в объеме $640 млрд позволят не допустить дальнейшего резкого обрушения курса рубля, — говорит Потавин.

По его оценке, обязательная продажа валютной выручки экспортерами и экстренный подъем ключевой ставки ЦБ РФ — одни из тех мер, которые могут дополнительно поддержать стабильность рубля, но надо понимать, что эти меры среднесрочные. Краткосрочно снизить волатильность на валютном рынке можно только путем интервенций.

— Значительная девальвация курса рубля с временным лагом в несколько месяцев непременно приводит к повышению стоимости товаров и услуг внутри России. Какое-то время компании работают за счет товарных запасов, купленных по старым валютным курсам, но новые заказы будут уже оплачиваться по текущим повышенным. Эти валютные расходы производители целиком переносят на плечи покупателей, —прогнозирует Александр Потавин.

Переславский считает, что учитывая геополитическую обстановку, в том числе в вопросе грядущих санкций, рублю сейчас не светит восстановление, даже с подачи монетарных властей. После локальной и преимущественно технической коррекции, которая может получить некоторое развитие, российскую валюту ждут новые потери.

Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган добавляет, что нефть также перешагнула психологическую отметку 100 долларов за баррель сорта Brent на резко возросших опасениях перебоев поставок российских нефтепродуктов из-за ситуации с Украиной и грядущих санкций.