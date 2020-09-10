Избирательная кампания в регионе продлится до ноября

В 9 муниципалитетах 6 районов Новосибирской области единый день голосования отодвигается с 13 сентября на середину ноября. Речь идет о выборах депутатов органов местного самоуправления (8 сельсоветов и 1 горсовета). Об этом в рамках пресс-конференции в ТАСС сообщила председатель областной избирательной комиссии Ольга Благо. По ее словам необходимость сдвинуть дату избрания сельских депутатов вызвана дефицитом желающих в настоящий момент получить мандаты.

— У нас в 9 сельсоветах выборы будут отложены на ноябрь в связи с тем, что количество кандидатов там не превысило количество мандатов, которые замещаются, — говорит Благо. — В этом случае, в соответствии с законом, выборы откладываются, мы запланировали на ноябрь.

Что касается данных муниципальных образований, то в настоящее время на 9 мандатов Егорьевского сельсовета фактически безальтернативно претендуют 11 кандидатов (все от «Единой России»). В Карагатском районе дефицит добровольцев в 4 сельсоветах — Алабугинский (11 мандатов, 12 кандидатов: 11 единороссов, 1 самовыдвиженец), Беркутовский (11 мандатов, 13 кандидатов: 11 — ЕР, 2 — КПРФ), Мусинский (7 мандатов, 9 кандидатов: 3 — КПРФ, 6 — ЕР) и Карганский (11 мандатов, 8 кандидатов: 7 — ЕР, 1 — КПРФ). В Куйбышевском районе предстоит избрать Балманский сельсовет (6 мандатов, 8 кандидатов, 7 — ЕР, 1 — самовыдвижение), в Черепановском — Бочкаревский (10 мандатов, о кандидатах нет сведений), в Сузунском — Меретский (10 мандатов, 11 кандидатов, 10 — ЕР, 1 — самовывдвижение). Наконец, дефицитным на потенциальных депутатов оказался и один из райцентров — избирательный округ №1 в городе Чулыме, где пока даже нет сведений о кандидатах.

В ближайшее время на территории Новосибирской области пройдут 473 избирательных кампании, в рамках которых будут избраны главы Карасевского сельсовета Болотнинского района и рабочего поселка Кольцово, а также выборы депутатов представительных органов муниципальных образований — 469 избирательных кампаний. Всего будут замещены более 5 тысяч мандатов.

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