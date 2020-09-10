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Боль регионального бизнеса

Лидер «Партии Роста» встретился с новосибирскими предпринимателями.
  • 10/09/2020, 00:05
Автор: Юлия Данилова
Партия

— Хорошо, что у нас созданы мощные общественные объединения предпринимателей: «Опора России», «Деловая Россия» и т.д., но они позволяют нам работать только на уровне «бизнес–власть». «Партия Роста», как политическая структура, дает нам инструмент, который отражает не только мнение бизнеса, но и обычных избирателей, а это уже другой уровень взаимодействия с органами власти, — отметил, выступая на встрече с предпринимателями, федеральный бизнес-омбудсмен, лидер «Партии Роста» Борис Титов.

В частности, по его словам, не только в Новосибирской области, но и во многих регионах России сегодня очень остро стоит вопрос с размещением нестационарных торговых объектов (НТО). Занимаясь благоустройством городов, чиновники зачастую в одностороннем порядке разрывают договоры аренды с руководителями ларьков и павильонов, которые «не к лицу» областным центра — не предоставляя ни места взамен, ни компенсации. В этом вопросе всем сторонам важно найти компромисс и запустить работу в нормальном режиме. Сразу после встречи с предпринимателями лидер «Партии Роста» встретился с мэром Новосибирска Анатолием Локтем.

Борис Титов отметил,что встреча прошла конструктивно

— Мэрия будет действовать в рамках закона. Проекту «Умные остановки» быть, но если на месте после благоустройства останется торговый павильон, то те предприниматели, кто работал на этом месте, будут иметь приоритетное право здесь остаться. Если на каких-то территориях торговля прекратится, то будут организованы компенсационные места. Кроме того, мэр пообещал мне, что встретится лично с представителями малого бизнеса и обсудит все подробности и нюансы.

Кандидат от «Партии Роста» в заксобрание Новосибирской области Наталия Кошелева отметила, что новосибирцы активно участвуют в решении актуальных проблем предпринимателей, которые входят не только в региональную, но и в федеральную повестку.

— Больной вопрос для представителей потребрынка — завершение действия ЕНВД. Мы делаем все, чтобы добиться продления этого налогового режима. В 2017 году нам удалось отбить досрочную отмену ЕНВД, — напомнила она. — Дело в том, что у многих предпринимателей при переходе на другие виды налогообложения налоговая нагрузка возрастает в разы. Чтобы остаться на плаву, они будут вынуждены повышать цены. В нынешней экономической ситуации это неправильное решение.

Она отметила, что (в отличии от многих регионов России) в Новосибирске действуют максимальные ставки налога по «упрощенке».

— Мы проанализировали ситуацию и увидели, что многие регионы во время самоизоляции снизили ставки по УСН для пострадавшего бизнеса, 30 регионов — для всех видов деятельности. Мы обратились в правительство Новосибирской области, в региональный парламент, искали возможность выйти с законодательной инициативой по решению этого вопроса, но положительных откликов от депутатов заксобрания не было. Для меня это одна из основных причин, почему я решила участвовать в выборах в региональный парламент, — подчеркивает Кошелева.

При этом часть проблем, сформированных изоляцией, предпринимателям Новосибирска все-таки удалось решить, объединив усилия как участников отраслевых рынков, так и общественных организаций. Речь идет об открытии точек общественного питания, фитнес-центров и т.д.

— Мы это делали еще не планируя идти на выборы, а просто как ответственные люди, которые понимают ценность предпринимательской активности, значимость компаний малого бизнеса в экономике региона, — говорит Наталия Кошелева.

Предприниматели, в свою очередь, акцентировали внимание бизнес-омбудсмена на ряде проблем, требующих обсуждения. В частности, представители компаний, работающих в сфере проведения культурно-массовых мероприятий, отметили, что отрасль в Новосибирской области до сих пор находится в режиме самоизоляции. Седьмой месяц!

— На федеральном уровне необходимо вводить закон, регламентирующий инструменты закрытия бизнеса в связи с пандемией, чрезвычайными ситуациями, —заявил управляющий концертным агентством YAGODA Мансур Сафиуллин.

По его словам, только в концертной индустрии в России задействованы, как минимум, около 400 тысяч человек, которых напрямую коснулась эта ситуация.

В самоизоляции до сих пор находятся предприятия event-индустрии, специализирующиеся на детских праздниках. Им запрещено принимать гостей, хотя в Новосибирске уже разрешены занятия в спортивных секциях, учреждениях допобразования. Руководитель производственной компании АО «Саломея» Олег Якушев добавил, что централизовано необходимо решать проблему социального иждивенчества, когда одной рукой государство дает социально незащищенным гражданам льготы, а другой отнимает их, если люди пытаются найти возможность заработать самостоятельно. Эта тема особенно обострилась во время пандемии.

Наталия Кошелева отметила, что по всем проблемам, озвученным предпринимателями, будет подготовлено обращение, с которым «Партия Роста» будет пробиваться как на региональный, так и на федеральный уровень. Борис Титов добавил, что только консолидация позволит партии получить необходимые полномочия и инструменты для решения поставленных задач.

Фото предоставлено Региональным отделением в Новосибирской Области Всероссийской Политической Партии «Партия Роста»

Заказчик: Региональное Отделение в Новосибирской Области Всероссийской Политической Партии «Партия Роста». Юридический адрес: 630112, город Новосибирск, улица Гоголя, дом 44, этаж 1, офис 1.

Исполнитель: ООО «Новосибирск Медиа». ИНН 5402048499, КПП 540201001, ОГРН 1185476100270 Юридический адрес: 630105, г. Новосибирск, Красный проспект, д.88/1 оф.10а

Оплачено из средств  избирательного фонда Региональное Отделение в Новосибирской Области Всероссийской Политической Партии «Партия Роста», выдвинувшей областной список кандидатов при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва 13 сентября 2020 года. Тираж 1 экз.

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