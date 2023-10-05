Избитая отцом трехмесячная девочка впала в кому

Инцидент произошел 1 октября в многодетной семье из Багана. Как сообщили сотрудники правоохранительных органов, мужчина пытался уложить ребенка спать, но девочка не успокаивалась. Отец разозлился и ударил ее несколько раз головой о спинку дивана. Сейчас крошка в коме, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, а горе-родитель — в СИЗО до 2 декабря. Его обвиняют в покушении на убийство.

Мама девочки в тот день встречала бабушку, которая шла в гости к семье.

— Пришла — дочка спит. Я спросила у Саши: «Давно уложил?» Он сказал, что нет. Я потом снова ушла из дома, вернулась — ребенок спит, — поделилась с изданием КП-Новосибирск женщина. — Я взяла дочку на руки, а она вся белая. Еле-еле дышит.

Малышку доставили в местный стационар. Врачи диагностировали у нее отек мозга и черепно-мозговую травму. Не так давно ребенка на вертолете отправили в Новосибирск.

Когда полицейские пытались выяснить, что произошло, отец не сразу рассказал, что ударил девочку о спинку дивана, чтобы та перестала плакать.

По словам многодетной мамы, ждать мужа она не станет и в ближайшее время подаст заявление на развод.