Григория Лепса заметили в караоке-баре Новосибирска

Вечером 4 октября Григорий Лепса заметили в караоке-баре Leps Bar на Ленина. 5 октября на площадке «Локомотив-арены» в Новосибирске пройдет концерт Григория Лепса. Информация об это разошлась в соцсетях.

Команда заведения Leps Bar отмечала день рождения администратора Николая Николаевича. Среди гостей мероприятия оказался и Лепс. Он спел в караоке свой хит «Запой», а также исполнил песню «ЗОЖ» группы «Ленинград». Как раз в сеть и попала одна из исполненных песен.

После концерта в Новосибирске Григорий Лепс отправится выступать в Красноярск и Иркутск.

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