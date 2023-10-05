В скорую помощь Новосибирска пришли новые сотрудники

48 выпускников-медиков приняла на работу Станция скорой медицинской помощи Новосибирска. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Новосибирской области.

— В августе и сентябре на работу в новосибирскую службу скорой помощи устроились 38 фельдшеров – выпускников медицинского колледжа и 10 врачей – выпускников медуниверситета, в том числе 3 анестезиолога-реаниматолога и педиатр, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что такие пополнение штата происходит ежегодно.

— Отмечу, что выбор этот осознанный – фельдшеры, выпускники медицинского колледжа, все прошли у нас в течение двух с половиной месяцев специализацию и преддипломную практику — выезжали на вызовы в составе бригад. То есть они понимают, какая это работа, — отмечает Александр Балабушевич, главный врач станции скорой медицинской помощи.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске прошел пикет в поддержку сотрудников скорой помощи.