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Изготовитель кронштейнов заработал на производстве печей 830 млн рублей

Сейчас на производстве 70 видов отопительного оборудования.
  • 12/04/2019, 17:38
Изготовитель кронштейнов заработал на производстве печей 830 млн рублей

Возможности компании оценил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Андрей Гончаров. провел экскурсию по производству и рассказал об успехах предприятия.

На территории торгового дома «Технотрейд» налажено производство систем размещения (кронштейны) для телевизоров, торговых установок. С недавнего времени компания осваивает другой рынок ― отопительное оборудование. Благодаря пересмотру технических процессов удалось разместить производственные линии на одной площадке. Такая оптимизация в 2018 году дала «Технотрейд» выходную мощность 830 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального минпрома.

Как рассказал директор «Технотрейда» Алексей Коротаев на предприятии трудоустроены более пятидесяти человек. Наряду с 286 144 кронштейнами, в первом квартале 2019 года они изготовили 1 999 печей и сопроводительных материалов под торговой маркой Greivari. Он подчеркнул, что их печи для бани, камины, котлы уже завоевали признание и пользуются спросом благодаря удобству в использовании, разнообразию моделей и достойному качеству. Сейчас в производстве 70 видов отопительного оборудования.

― Десять лет назад мы начали выпускать банные печи, садовые барбекю-гриль, печи для готовки блюд в казане, котлы, камины. Сегодня их можно приобрести по всей стране, а также в Казахстане, Украине, Белоруссии и Молдове, ― отметил Алексей Коротаев.

Сегодня обсуждается вопрос сотрудничества компании с местными и региональными организациями.

ТД «Технотрейд» ― предприятие полного цикла, существующее на новосибирском рынке с 1997 года. На рынок компания вышла как производитель бытовых кронштейнов для телевизоров и СВЧ-печей. Сегодня их можно видеть под марками VOBIX, HITechnic, LENTEL, DNS, Skadi в сетевых супермаркетах «Эльдорадо», «М.Видео», «Ашан», «Лента» и других. C 2008 выпускают торговое оборудование Stellart: стойки, стеллажи, торговая мебель, pos-материалы и аксессуары. С  2009 года производится различное отопительное оборудование и сопутствующие товары под маркой Greivari.

Фото: пресс-служба Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области

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