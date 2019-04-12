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Участники пивного рынка Сибири обсудили современные форматы торговли

  • 12/04/2019, 18:59
В рамках форума подписан Меморандум об ответственном ведении бизнеса.

Участники пивного рынка Сибири обсудили современные форматы торговли10 апреля 2019 г. в МВК «Новосибирск Экспоцентр» при участии Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области состоялся отраслевой форум, участники которого обсудили актуальные проблемы и перспективы рынка. Форум стал одним из ключевых мероприятий деловой программы выставки «HoReCa Siberia. Пиво Сибири-2019», сообщили в пресс-службе Пивоваренной компании «Балтика».

Новосибирский форум «Актуальные проблемы и перспективы рынка пива» восьмой год подряд стал площадкой для выстраивания конструктивного диалога между предпринимателями, контролирующими и исполнительными органами власти. Мероприятие традиционно собирает для дискуссии представителей отрасли со всех регионов Сибири и Дальнего Востока. В этом году на форум собрались более 100 участников из Новосибирской, Томской, Кемеровской, Иркутской областей, Алтайского и Красноярского краев. В панельной дискуссии форума также выступили представители федеральных и региональных органов исполнительной власти и эксперты отраслевых бизнес-объединений Сибирского федерального округа.

Отмечается, что в ходе форума участники пришли к общему мнению, что сибирский рынок пивной розницы сегодня стремится к разнообразию форматов торговли. Растет число торговых точек, размещающихся на первых этажах многоквартирных жилых домов, что способствует развитию малого и среднего бизнеса.

— Считаю важным формирование цивилизованного отношения к своему бизнесу у сибирских предпринимателей, участвующих в обороте пива. Продукт отечественного производства, представленное сегодня на нашем потребительском рынке, не уступает зарубежным стандартам качества, что безусловно, говорит об уже сформированной высокой культуре производства. Вместе с тем, еще существуют недоработки в вопросах реализации, особенно в активно развивающемся сегменте магазинов разливного напитка. Эти вопросы глубоко затронуты в рамках форума. Уверен, совместные усилия органов власти, отраслевых общественных объединений и самих участников рынка способствуют тому, чтобы  цивилизованные форматы торговли закреплялись на рынке, а его участники соблюдали принципы добросовестной конкуренции и выполняли требования законодательства, — отметил заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства НСО Максим Останин.

Участники форума пришли к единому мнению, что на развитие новых форматов торговли могут повлиять обсуждаемые сегодня законодательные инициативы, и решения по изменению регулирования должны приниматься на основе взвешенного подхода, с учётом мнений предпринимательского сообщества и независимых экспертов. А участникам отрасли необходима консолидация в целях защиты права на ведение бизнеса.

— Для продолжения конструктивного диалога между представителями отрасли и властью сегодня как никогда важна и востребована консолидация участников рынка, готовность отстаивать право на создание гармоничных, цивилизованных и предсказуемых условий для ведения бизнеса. В органах государственной власти готовы слышать и воспринимать позицию предпринимательского сообщества. Я уверен, что и в вопросах дальнейшего развития современных форматов торговли в сегменте разливного пива, в том числе, регулирования розницы в нежилых помещениях многоквартирных домов, позиция предпринимательского сообщества также будет услышана, — подчеркнул вице-президент по работе с органами государственной власти и корпоративным отношениям ООО «Пивоваренная компания «Балтика»; член Правления Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей»; член Общественного совета при Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка Алексей Кедрин.

В рамках форума было отмечено, что для повышения ответственности участников рынка требуется распространение знаний о стандартах и принципах организации торговли. Необходимо выработать общие правила и рекомендации, а также исключить недобросовестные практики, которые приводят к дополнительным ограничениям рынка, от которых страдают ответственные предприниматели, и обеспечить цивилизованное ведение бизнеса. В числе таких правил, должно быть, соблюдение чистоты на прилегающих к торговой точке территориях и организация раздельного сбора отходов упаковки, в частности ПЭТ-бутылок и ПЭТ-кег, которые имеют 100% потенциал переработки, могут входить в замкнутый цикл и многократно применяться в производстве новых товаров. Переработка ПЭТ в России в аспекте развития новой системы обращения с отходами упаковки является перспективным сектором.

Кроме того, участники форума узнали о лучших практиках организации продаж разливного напитка, как в России, так и за рубежом, обменялись кейсами повышения эффективности бизнеса в условиях современного государственного регулирования и обсудили необходимые меры для создания благоприятной бизнес-среды.

В завершение председатель Новосибирской областной общественной организации производителей и продавцов пивной и алкогольной продукции (ПИАП) Алексей Соловьев и сопредседатель Новосибирского областного отделения ООО МСП «ОПОРА РОССИИ» Виктор Остахов подписали Меморандум об ответственном ведении бизнеса в сфере оборота пива. В Меморандуме отражено представление участников рынка о продукции, о традициях ведения бизнеса, связанного с производством и оборотом. Он отражает позицию участников рынка в сфере социальной ответственности, в том числе экологической, устанавливает принципы взаимоотношений с потребителями, партнерами и коллегами, а также стандарты отношений с органами государственной власти при донесении и отстаивании позиции отрасли. Меморандум декларирует обязательность высокой финансовой дисциплины, а также стремление к неуклонному повышению уровня сервиса для потребителей.

— Уверен, каждый из сегодняшних участников форума и в дальнейшем многие представители отрасли последуют примеру и добровольно примут на себя обязательства, отраженные в Меморандуме, тем самым демонстрируя ответственное отношение к обществу, потребителям, партнерам и государству. Новосибирское областное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» продолжит информирование об этой инициативе, — сказал председатель Новосибирского областного отделения ООО МСП «ОПОРА РОССИИ» Сергей Соколов.

Резолюция форума «Актуальные проблемы и перспективы рынка пива» с предложениями предпринимательского сообщества будет направлена в профильные министерства федеральных и региональных органов исполнительной власти, законодательные структуры и контролирующие органы.

Фото: предоставлено пресс-службой компании

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