В Новосибирске сократилось количество клиник пластической хирургии

— В соответствии с поручениями правительства РФ в 2018 году мы провели 51 проверку организаций, оказывающих услуги по пластической хирургии. На их долю пришлось более 18% внеплановых проверок, проведенных нами в 2018 году, — отметила на заседании комитета по соцполитике регионального парламента руководитель Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Новосибирской области Елена Хрусталева.

По ее словам, на момент начала проверок таких организаций в регионе было 49. На сегодняшний день 22 отозвали лицензии по данному виду деятельности.

Как уточнили в ответ на запрос InfoPro54 в Росздравнадзоре, наибольшее количество нарушений составляют нарушения лицензионных требований — 46. К ним относятся: оказание медицинской помощи непрофильными специалистами, отсутствие необходимого оборудования для оказания медицинской помощи по пластической хирургии, отсутствие отделения пластической хирургии, необеспечение круглосуточного режима работы бригады специалистов по пластической хирургии. В ведомстве также подчеркивают, что первичная специализированная медико-санитарная помощь пациентам по профилю «пластическая хирургия» оказывается врачами-пластическими хирургами в амбулаторных условиях при отсутствии кабинета пластического хирурга. В числе нарушений —отсутствие необходимого оснащения отделений и кабинетов пластической хирургии, в том числе в кабинете пластического хирурга. Также в большинстве медицинских организаций выявлено несоблюдение правил обращения лекарственных препаратов и медицинских изделий.

— На услуги пластических хирургов ежегодно поступают до 1-2 жалоб. Граждане жалуются на качество оказания услуг, неудовлетворенность оказанной медицинской помощью. Все обращения нами внимательно рассматриваются, при подтверждении доводов заявителя принимаются соответствующие меры (выдаются предписания, накладываются штрафные санкции), — говорится в ответе, полученном редакцией, за подписью Елены Хрусталевой. — Вместе с тем, отмечу, что в большем объеме поступают жалобы не на оказание услуг по пластической хирургии, а по оказанию косметологических услуг. В Территориальный орган Росздравнадзора по Новосибирской области в 2018 году поступило 14 обращений граждан с доводами о причинении вреда здоровью или ненадлежащему качеству оказания медицинских услуг в организациях, не имеющих соответствующей лицензии на медицинскую помощь.

Как отметили в ведомстве, более 30 видов услуг, которые ранее оказывались в косметологических кабинетах, относятся к медицинским и должны проводится медицинской организацией, имеющей соответствующие помещения, оснащение, специалистов и лицензии. Они проводятся только врачом-косметологом, имеющим сертификаты врача-дерматолога и врача-косметолога.

В Росздравнадзоре также отметили, что в соответствии с имеющейся в ведомстве информацией в большинстве регионов Российской Федерации ситуация с результатами проверок организаций, работающих на рынке пластической хирургии, аналогичная.

Исполнительный директор «Ассоциации руководителей медорганизаций Сибири» (АРМОС) Елена Бобяк напомнила, что в мае 2018 года вступил в силу приказ Минздрава РФ №298-н, который внес изменения в стандарты и порядки оснащения при лицензировании пластической хирургии.

— Серьезно изменились требования к оснащению таких клиник, для многих они стали просто неподъемными: аппарат МРТ, маммограф, целое отделение анестезиологии и т.д., — говорит Бобяк. — Самое ужасное: клиникам не было дано никакого срока на покупку необходимого оборудования, изменения помещений, чтобы привести свой бизнес в соответствие с новыми требованиями. Сегодня приказ вступил в силу, а завтра половина клиник оказалась вне закона. Это точно было сделано не в интересах пациентов!

По мнению собеседника InfoPro54, это один из самых негативных примеров, когда очередное непродуманное решение получает далеко идущие последствия.

Главный внештатный специалист минздрава Новосибирской области по пластической хирургии Олег Михайлов подтвердил, что для соответствия новым требованиям Минздрава РФ клиникам пришлось понести серьезные затраты — некоторые виды оборудования стоят десятки миллионов рублей. Эти вложения неокупаемы, так как оборудование никогда не будет работать с максимальной нагрузкой.

— Оно покупалось исключительно для обеспечения безопасности пациентов, чтобы вовремя выявить и предупредить осложнения, которые могут угрожать жизни пациента, а не для того, чтобы получать прибыль, — говорит Михайлов.

По его оценкам, уход 22 компаний с рынка пластической хирургии Новосибирской области никак на нем не сказался.

— В основном лицензии сдали косметологические компании, которые их брали «на всякий случай», проводили мелкие амбулаторные вмешательства. Раньше лицензию получить было просто — достаточно было иметь в штате квалифицированного пластического хирурга, — поясняет Михайлов. — Все серьезные игроки, которые проводили реальные операции, успешно прошли проверки и остались на рынке. В среднем каждая такая компания проводит в год от 300 до 600 операций. На стоимости услуг уход 22 компаний также практически не сказался.

Комментируя ситуацию на региональном рынке пластической хирургии, Олег Михайлов отметил, что спрос на услуги пластических хирургов уже много лет достаточно стабилен. Нет резкого роста, но нет и падения. Сейчас идет небольшая просадка из-за общего падения покупательной способности населения, а значит, и спроса на финансовоемкие услуги.

Фото: pixabay.com, автор- marionbrun