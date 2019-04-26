Изменение в пакетах услуг для частных клиентов Банка «Левобережный»

Клиенты из Новосибирска, Новосибирской области, Бердска и г. Обь, получающие заработную плату или пенсию, пособия, а также иные социальные выплаты на карту Банка «Левобережный» (ПАО), теперь могут четыре раза в один календарный месяц снимать наличные в банкоматах и терминалах других банков на территории РФ бесплатно. При совершении свыше четырех таких операций – в соответствии с основными тарифами банка. За пределами РФ выдача наличных производится в соответствии с основными тарифами банка, независимо от количества операций.

Зарплатные клиенты и держатели «Пенсионных карт» Банка «Левобережный» в Томске, Красноярске, Кемерове, Барнауле, Новокузнецке, Ленинске-Кузнецком, Калтане и Бийске могут бесплатно снимать наличные в банкоматах других банков на территории РФ и в соответствии с основными тарифами банка на территории других государств, независимо от количества совершаемых операций.

Фото: пресс-служба банка