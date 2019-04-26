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«Рыбот» проанализирует качество воды в рыбоводческих хозяйствах

В этом году команда планирует закрыть новосибирский рынок, а через год — выйти за переделы России.
  • 26/04/2019, 14:52
«Рыбот» проанализирует качество воды в рыбоводческих хозяйствах

24 апреля в Технопарке Новосибирского Академгородка состоялись финальные защиты участников бизнес-ускорителя А:СТАРТ. По результатам экспертных оценок победа присуждена 12 командам, среди которых проект «Рыбот» Ильи Подкорытова, сообщили в пресс-службе Академпарка.

Команда Ильи Подкорытова представила на финальной защите прибор для анализа воды в рыбоводческих хозяйствах. Ежегодно предприятия по производству и реализации рыбной продукции сталкиваются с проблемами проверки качества воды. На данный момент все измерения проводятся вручную с применением химических реактивов в лабораториях на базе предприятия. Так, всего за два часа компания может потерять все стадо рыб, если в воде не будет достаточного количества кислорода. Разработка Ильи нацелена на решение этой проблемы.

На защиту команда вышла не просто с концепцией или схемой прибора, а с готовым действующим прототипом.

— Изначально идея проекта немного отличалась от того продукта, который получился на выходе, но я рад, что при погружении в тему анализа воды нам удалось выявить настоящую проблему. Мы предлагаем анализатор воды, который в режиме реального времени будет проводить анализы, и в случае критической ситуации оповещать рыбовода или владельца фермы о том, что необходимо срочно вмешаться и стабилизировать ситуацию. Сейчас мы проверяем работоспособность прибора и планируем уменьшать его до размеров, удобных для перевозки в самолете, — рассказал руководитель проекта «Рыбот» Илья Подкорытов.

Ещё одно достижение команды — одновременно с защитой на А:СТАРТ авторы заявили свой проект на конкурс в рамках Open Innovations Startup Tour, и по итогам вошли в число 10 проектов, рекомендованных для участия в финале программы «Старт» Фонда содействия инновациям в рамках Startup Village в конце мая нынешнего года.

В Академпарке отметили, что сейчас над развитием проекта «Рыбот» Илья Подкорытов работает вместе с инженерами-конструкторами Артёмом Резниковым и Максимом Николиным. Ментором проекта стал Кирилл Яковченко, выпускник бизнес-инкубатора Академпарка, основатель компании по проектированию и производству беспилотных летательных аппаратов «Оптиплейн Беспилотные системы» (в 2016-ом году их дроны признаны лучшими в России, по мнению жюри конкурса разработок молодых ученых U-NOVUS).

В этом году команда планирует закрыть новосибирский рынок, а через год — выйти за пределы России.

Фото: предоставлено пресс-службой Академпарка

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