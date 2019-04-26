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Новые условия по банковским вкладам

  • 26/04/2019, 14:19
Банк «Левобережный» внес изменения в условия обслуживания отдельных категорий вкладов физических лиц.

Новые условия по банковским вкладам Сегодня частные клиенты банка могут открыть вклад «Капиталъ» по ставке 7,5% годовых. * Минимальная сумма вклада составляет 30 тыс. рублей, срок вклада — 540 дней. Дополнительные взносы не принимаются, расходные операции не производятся. Выплата процентов осуществляется каждые 90 дней и по истечении срока вклада. Выплаченные проценты за каждые 90 дней сохраняются. За период от даты открытия или даты последней выплаты процентов до даты расторжения договора вклада проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых.

Доходность по вкладу «Любимый» с выгодной процентной ставкой при размещении на 540 дней составит 7,15%. Минимальная сумма вклада – 50 тыс. рублей. Дополнительные взносы не принимаются, расходные операции не производятся. Выплата процентов по вкладу осуществляется ежемесячно и по истечении срока вклада, в зависимости от срока нахождения средств во вкладе. При досрочном расторжении проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых, ранее выплаченные проценты пересчитываются, излишне выплаченные проценты удерживаются из суммы вклада.

Жители Новосибирска и Новосибирской области могут открыть вклад «Любимый» на 367 дней по ставке 6,25% годовых. Минимальная сумма вклада – 50 тыс. рублей. Дополнительные взносы не принимаются, расходные операции не производятся. Выплата процентов по вкладу осуществляется ежемесячно и по истечении срока вклада, в зависимости от срока нахождения средств во вкладе. При досрочном расторжении проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых, ранее выплаченные проценты пересчитываются, излишне выплаченные проценты удерживаются из суммы вклада.

Клиентам офисов на территории Кемеровской, Томской областей, Красноярского и Алтайского краев Банк «Левобережный» (ПАО) предлагает вклад «Любимый СФО», доходность по которому составляет 6,5% годовых. Минимальная сумма вклада – 50 тыс. рублей. Дополнительные взносы не принимаются, расходные операции не производятся. Выплата процентов по вкладу осуществляется ежемесячно и по истечении срока вклада, в зависимости от срока нахождения средств во вкладе. При досрочном расторжении проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых, ранее выплаченные проценты пересчитываются, излишне выплаченные проценты удерживаются из суммы вклада.

Ставка по вкладу для привилегированных клиентов банка «Персона» установлена в размере 7,55% годовых. * Минимальная сумма вклада составляет 1 млн рублей, срок вклада — 367 дней. Дополнительные взносы принимаются суммами от 100 тыс. рублей (в последние 90 дней не принимаются). Расходные операции до суммы неснижаемого остатка. При досрочном расторжении договора вклада проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых.

Подробную информацию уточняйте в офисах Банка «Левобережный», либо по телефону единой справочной службы 8-800-3333-555.

*Доход по вкладу «Капиталъ» зависит от срока нахождения средств во вкладе и максимально составляет 7,5% годовых.

** Доход по вкладу «Персона» зависит от суммы денежных средств, размещенных на вкладе и максимально составляет 7,55% годовых.

Фото: pixabay.com

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