Изменения для застройщиков в долевом строительстве

С 13.07.2020 вступил в силу Федеральный закон от 13.07.2020 № 202-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», который внес изменения, в том числе в закон об участии в долевом строительстве, сообщили в пресс-службе управления Росреестра по Новосибирской области.

Прекращение залога земельного участка при постановке многоквартирного дома (МКД) на кадастровый учет.

С учетом нововведений залог участка (залог прав аренды, субаренды) в пользу дольщиков или банка прекращается без заявления о погашении такого залога со дня осуществления кадастрового учета МКД.

Погашение залога в таком случае осуществляется только если земельный участок сформирован под МКД в соответствии с жилищном законодательством.

Ранее залог земельного участка (залог прав аренды, субаренды) прекращался с момента передачи всех объектов долевого строительства в МКД.

Регистрация права собственности застройщиком за дольщиками.

Теперь застройщик имеет право на подачу без доверенности заявления о регистрации права собственности участника долевого строительства на объект долевого строительства на основании передаточного акта. Заявление от участника долевого строительства не требуется.

Однако застройщик после осуществления регистрационных действий обязан передать выданную выписку из ЕГРН участнику долевого строительства.

Допустимые отступления от проектной площади.

Не является основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию различие данных о площади объекта строительства, указанной в техническом плане, не более чем на 5% по отношению к данным о площади, указанным в проектной документации и (или) разрешении на строительство.

Указанное послабление действует, если не изменилось количество этажей, помещений и машино-мест.

Росреестр в данной ситуации не будет принимать решение о приостановлении учетно-регистрационных действий. В случае если площадь объекта, указанная в разрешении на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, техническом плане, отличается более чем на 5% от площади, указанной в проектной документации и (или) разрешении на строительство, Росреестр приостанавливает учетные действия.

Получение денег дольщиков со счетов эскроу.

Согласно новой редакции закона об участии в долевом строительстве застройщики имеют право распоряжаться денежными средствами, находящимися на счетах эскроу, после ввода в эксплуатацию МКД, независимо от внесения в ЕГРН сведений, подтверждающих государственную регистрацию права собственности в отношении одного объекта долевого строительства, входящего в состав МКД.

Внесенные изменения упрощают процесс регистрации прав на объекты недвижимости, в том числе объекты долевого строительства, а также способствуют сокращению приостановлений и отказов при государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав.

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