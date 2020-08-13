В АО «РЭС» подведены итоги ремонтной программы за первое полугодие 2020 года

Мероприятия ремонтной программы направлены на поддержание оборудования в исправном состоянии, безаварийное прохождение осенне-зимнего периода и обеспечение надежного функционирования сетевого комплекса в целом.

За первое полугодие 2020 года сотрудникам сетевой организации удалось провести ремонт более 460 км линий электропередачи 0,4–110 кВ, что на 37% выше уровня предыдущего года. Также были выполнены мероприятия по ремонту основного и вспомогательного оборудования на 562 подстанциях напряжением 10 –110 кВ, что на 39 % больше чем за тот же период 2019 года.

В целях повышения надежности работы подстанционного оборудования при капитальном ремонте ПС 10-110 кВ приоритетными являются целевые программы по замене высоковольтных вводов и опорно-стержневой изоляции.

Кроме того, по мере необходимости специалисты АО «РЭС» проводят капитальный ремонт зданий и сооружений, участвующих в технологическом процессе передачи и распределения электрической энергии.

На высоковольтных линиях в рамках ремонта помимо замены провода выполняются работы по расчистке и расширению просек, а также вырубка отдельно стоящих деревьев, угрожающих падением на провода. За отчетный период АО «РЭС» проведена расчистка трасс воздушных линий электропередачи площадью 769 га, что на 90% превышает прошлогодний показатель, во многом такому значительному росту способствовало применение филиалами Общества современных образцов специальной техники.

Проведение работ по своевременному и качественному ремонту оборудования электрических сетей – это важнейший этап в процессе подготовки электросетевого комплекса к успешному прохождению отопительного сезона, а также залог выполнения обязательств компании перед потребителями по обеспечению надежного и качественного электроснабжения. Поэтому в системообразующем предприятии энергосистемы региона – АО «РЭС» – выполнению мероприятий ремонтной программы уделяется самое пристальное внимание.

Фото предоставлено пресс-службой компании