Новосибирские магазины торговали поддельными брендами

В рамках проверочных мероприятий, проводимых Новосибирской таможней, из двух магазинов города было изъято почти 2,5 тысячи единиц контрафактной продукции, сообщили в пресс-службе Новосибирской таможни. Отмечается, что на одежду и обувь были незаконно нанесены товарные знаки «Nike», «Adidas», «Reebok», «Armani» и др. Кроме того, на обуви отсутствовала обязательная маркировка.

— Проверка показала, что страной происхождения данных товаров является Вьетнам, Турция и Гонконг, — говорится в сообщении. — Общее количество изъятых товаров, с признаками контрафактности и отсутствием обязательной маркировки, составило 2434 единицы.

Нарушителям законодательства грозит административная ответственность и денежный штраф.

В Новосибирской таможне рассказали, что всего с начала 2020 года инспекторами Новосибирской таможни было выявлено 42,5 тысячи единиц поддельных товаров, выдававших себя за продукцию AVX, BMW, SNICKERS, АК-47 (Автомат Калашникова), Mercedes-Benz, NGK, LADA, CHANEL, StarLine, TOYOTA, VOLKSWAGEN и др.

Предотвращён ущерб правообладателям на общую сумму 3 миллиона 56 тысяч рублей.

В пресс-службе отметили, что основную часть подделок недобросовестные предприниматели пытались ввезти в нашу страну из Китая. На товары незаконно были нанесены обозначения как зарубежных, так и российских брендов.

Организации заплатили денежные штрафы от 10 до 50 тысяч рублей и лишились контрафактной продукции, а товары уничтожены.

Фото предоставлено пресс-службой Новосибирской таможни