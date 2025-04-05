Изменения в инвестиционный режим для автопрома будут готовы до конца апреля

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации планирует завершить разработку изменений в инвестиционном режиме для автомобилестроителей до конца апреля 2025 года.

Как отметил заместитель министра промышленности и торговли РФ Альберт Каримов, в отрасли уже достигнут консенсус по этому вопросу. По его словам, важно создать условия для новых участников рынка, чтобы они могли начать процесс локализации, при этом не создавая для них необоснованных привилегий по сравнению с теми, кто уже давно инвестирует в эту сферу.

Ожидалось, что окончательные решения будут приняты в начале января и будут связаны с внесением изменений в специальные инвестиционные контракты (СПИК) для новых инвесторов, включая сроки локализации производства в России. Однако, как сообщают источники «Ведомостей», знакомые с ситуацией, процесс принятия решения затянулся из-за АВТОВАЗа.

В ходе визита президента Владимира Путина на завод в начале 2025 года руководство предприятия обратилось с просьбой о дополнительной защите интересов российского автопрома. В связи с этим в условия для новых инвесторов была внесена поправка: послабления в виде отсрочки сроков локализации не будут касаться автомобилей длиной менее 4,6 метра и мощностью двигателя от 150 л.с. и выше.

Как сообщает источник, китайские и российские партнёры достигли соглашения о снижении требований к габаритам модели, претендующей на льготные условия локализации, до 4,5 метра. На протяжении большей части 2024 года Минпромторг активно обсуждал с предприятиями возможные изменения в инвестиционном режиме.

В итоге представители отрасли и министерства пришли к соглашению о том, что новым инвесторам будет разрешено отложить сроки достижения требуемых параметров локализации. При этом право на получение компенсации утильсбора из бюджета останется неизменным.

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