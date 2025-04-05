Памп-трек и фестивальная поляна появятся в сквере на Демакова в Новосибирске

На благоустройство сквера на улице Демакова мэрия Новосибирска планирует направить 181 млн рублей. Работы на объекте начнутся после того, как пройдет тендер по выбору подрядчика. Об этом сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

В рамках реализации проекта победитель должен максимально сохранить деревья и сложившиеся пешеходные маршруты, а также высадить не менее сотни деревьев и почти полторы тысячи кустарников. В частности, в проекте предусмотрено создание природных зон хвойного леса, берёзовой рощи и сиреневого сада.

Кроме того, в сквере появится памп-трек и скейт-пул, уличные тренажёры, детская природная игровая зона «Река», фестивальная поляна и площадка для выгула собак.

— Основной точкой притяжения сквера станет павильон «Амбар», который будет выполнять функцию социально-общественного и информационного центра, — сообщили в мэрии.

Подрядчик должен будет выполнить работы за два года.

Напомним, в феврале 2021 года стало известно, что готовится подписание соглашения между АО «Новосибирское агентство инвестиционного развития» (на 100% принадлежит муниципалитету. — Ред.) и департаментом культуры мэрии Новосибирска по развитию сквера на улице Демакова, асфальтобетонной площадки и земли под ней. На заседании комиссии по муниципальной собственности горсовета начальник департамента имущественных и земельных отношений мэрии Георгий Жигульский сообщил, что ООО «Городок», недавно выкупивший участок на Демакова, планирует построить там оздоровительно-развлекательный центр.

Факт продажи участка без торгов возмутил депутатов и общественников. В итоге в апреле 2022 года Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил исковые требования прокурора области по делу об истребовании участка у инвестора и вернул его в собственность муниципалитета. В октябре 2022 года эта история заинтересовала главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. В июне 2023 года мэрия Новосибирска сообщила о том, что началась работа над проектно-сметной документацией благоустройства территории «Сквера Демакова». Проектно-сметные работы были оплачены из средств депутатов горсовета и Заксобрания.

Ранее редакция сообщала о том, что проект парка «Чербузы» в Новосибирске прошел госэкспертизу. Он будет расположен на заброшенной территории в микрорайоне «Щ».