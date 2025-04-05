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Сеть «Крошка картошка» планирует вернуться в Новосибирск

  • 05/04/2025, 15:29
Автор: Оксана Мочалова
Сеть «Крошка картошка» планирует вернуться в Новосибирск
В компании сообщили о расширении географии присутствия

В 2025 году сеть кафе «Крошка Картошка» планирует открыть точки в российских регионах, в том числе в Новосибирске. Об этом сообщили в компании.

— В 2025 году мы сфокусируемся на росте сети, улучшении клиентского опыта, а также поддержке наших франчайзи для обеспечения устойчивого развития всей компании, — сообщил генеральный директор «Крошки Картошки» Сергей Зайцев.

Кроме Новосибирска кафе сети появятся в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Омске, Перми, Самарской области, Уфе, Екатеринбурге и Минеральных Водах. Всего в планах компании открыть более 40 точек, большая часть из них начнут работать по франшизе.

Также в 2025 году «Крошка Картошка» хочет завершить ребрендинг кафе, которые до сих пор оформлены в дизайне 1998 года (15% сети).

Создатели «Крошки-картошки» — два российских предпринимателя (Андрей Конончук и Виталий Науменко). Основной вид деятельности по ОКВЭД — Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания. В меню сети — блюда на основе картофеля с различными добавками.

Первое кафе в Новосибирске было открыто в конце 2007 года. Первоначально она пыталась совмещать работу в двух форматах: точек на фуд-кортах в торговых центрах и уличных павильонов. Однако через несколько лет все уличные точки были закрыты и развитие фактически свернуто. Рост сети приостановился в 2012 году из-за сокращения целевой аудитории и снижения платежеспособного спроса. В 2014 году в Новосибирске закрылись все заведения на фуд-кортах.

Андрей Конончук продал часть бизнеса своему первому франчайзи-партнеру Денису Деко.

По данным сервиса Контур.Фокус, в 2022 году в уставные документы компании были внесены изменения. Теперь единственным учредителем компании является Виталий Науменко. Генеральный директор — Сергей Зайцев (ранее он был гендиректором «Росинтер Ресторантс Холдинг». Этот холдинг развивал по франчайзингу несколько ресторанов McDonald’s в столичных и питерских транспортных узлах).

Согласно финансовым отчетам, выручка компании в 2023 году составила 1,5 млрд рублей (в 2022 году — 1,2 млрд рублей, +27%), чистая прибыль 9,5 млн рублей (в 2022 году чистый убыток — 67,8 млн рублей). В компании отмечали, что по итогам 2024 года выручка компании выросла на 23% по сравнению с 2023 годом. По данным компании, в марте открылась 250-ая точка сети.

Напомним, по данным аналитического ресурса компании «Платформа ОФД «Чек Индекс» средний чек в кафе быстрого питания в Новосибирской области в 2024 году составил 671 рублей (не учитывались точки без посадочных мест), что на 10% выше, чем в 2023 году. При этом число покупок выросло только на 7%. Средний чек в этом сегменте почти на 70 рублей выше, чем среднероссийский показатель. Так в среднем по стране за покупку фастфуда потребители платили 603 рубля.

По данным 2ГИС, на 5 апреля 2025 года в Новосибирске  работает 1967 точек быстрого питания. Лидером по количеству открытых точек является сеть «Суши Восток» (55), на втором месте Rostic’s (54), на третьем Суши Make (44). У SushiDays 21 локация, 19 филиалов  у Habibi Food, по 17 филиалов у сети «Вкусно и точка» и «Вилка ложка», 16 — у «Додо Пицы», 14 — у «Бургер кинг».

Ранее редакция сообщала, что новосибирский ресторанный бренд дошёл до Казани. Заведение в столице Татарстана станет 38 в сети «Перчини».

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирская область

Теги : фастфуд кафе


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