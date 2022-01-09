Изменения в сфере кредитования в 2022 году

Все они разработаны с целью снижения долговой нагрузки заемщиков. Кроме того, ожидается изменение стоимости займов в связи с повышением ключевой ставки Банка России.

Ограничения на выдачу займов

В конце 2021 года Президентом РФ В.В.Путиным был подписан закон, дающий право Банку России устанавливать ограничения на выдачу кредитов. В первую очередь это может касаться займов следующих типов:

потребительские ссуды наличными;

кредитные карты;

займы на образование;

кредиты на покупку средств реабилитации для инвалидов;

микрозаймы.

Лимиты могут быть введены с 1 июля 2022 года. Доля долгосрочных потребительских кредитов с показателем долговой нагрузки (ПДН) выше 80 % не сможет превышать 25 % объема всех необеспеченных займов, а для МФО — 35 %. Если заемщик примет решение оформить дополнительную ссуду к уже имеющейся и при этом общий ПДН превысит 80 %, сумма запрашиваемого займа должна быть снижена.

С целью уменьшения объема выдачи долгосрочных потребительских кредитов с 1 февраля 2022 года будет изменен порядок расчета показателя долговой нагрузки. Для данного типа займов он станет выше. Повысятся также требования к капиталу финансовых учреждений.

В результате перечисленных изменений предоставление долгосрочных потребительских займов станет для банков менее выгодным. Произойдет искусственное снижение срока кредитования до 5 лет. Следует отметить, что займов, предоставляемых в рамках государственных программ, это не коснется.

Кроме того, с 3 июля 2022 года планируется введение ограничений полной стоимости кредита по ипотеке. В общей совокупности данные меры должны привести к уменьшению объема выдачи займов отдельных типов как за счет внутренних лимитов, так и за счет изменения процентной ставки.

Кредитные паспорта

В 2022 году планируется введение информационных документов, предназначенных для каждого отдельного продукта финансового рынка с указанием нюансов условий его получения.

Например, при оформлении банковской ссуды заемщику будет предоставляться соответствующий паспорт с описанием сроков кредитования и точного размера процентной ставки. Это позволит потребителям отличить реальные затраты на погашение займа от ожидаемых показателей, заявленных в рекламных материалах.

Кроме того, Правительство России планирует обязать кредитные учреждения указывать в рекламе полную стоимость ссуды с учетом цены страховки и других расходов. Существует большая вероятность, что данные изменения будут внесены в законодательство РФ уже в 2022 году.

Повышение эффективности банковских продуктов

Банк России внес предложение о предварительном рассмотрении регулятором новых кредитных продуктов перед их выводом на финансовый рынок. Данная мера направлена на устранение услуг, не несущих никакой пользы потребителям.

Таким образом планируется исключить следующие виды рисков:

вероятность возникновения дополнительных расходов;

наличие скрытых комиссий;

убытки или неполучение обещанного дохода.

В качестве примера бесполезного банковского продукта Банк России предлагает рассмотреть кредитную карту с небольшим лимитом заемных средств. Часть суммы направляется на оплату услуг по ее обслуживанию. Потребитель может использовать в личных целях только остаток денег. При этом просрочка платежа негативно отражается на кредитной истории держателя карты. Польза такого продукта вызывает у регулятора большие сомнения.

Стоимость кредитов

Согласно прогнозам финансовых аналитиков, показатель инфляции в 2022 году может составить 8 – 8,5 %. При таком развитии событий у Банка России нет возможности остановить рост ключевой ставки. В первой половине года она может достичь 9 – 9,5 %. Во втором полугодии ключевая ставка, скорее всего, немного снизится, но останется на уровне выше 8 %.

Это неизбежно отразится на стоимости банковских кредитов. Например, цена ипотеки по мнению экспертов с большой вероятностью перешагнет двузначный уровень. Согласно прогнозам, это произойдет уже в первом квартале текущего года.

По предварительным расчетам средний показатель роста процентной ставки по потребительскому и стандартному ипотечному кредитованию составит около 1,5 – 2 п.п.

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