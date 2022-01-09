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Суд обязал мэрию Новосибирска заплатить застройщику за дороги

  • 09/01/2022, 15:15
Новости Новосибирска
Компания их построила за свой счет.

В мае 2021 года мэрия Новосибирска подала сразу 14 исков по взысканию задолженности с ООО «Дискус-Строй».

По одному из исков муниципалитет планировал взыскать 29,1 млн рублей долгов и пени по договору аренды земельного участка площадью 41079 кв.м., расположенного в пределах Октябрьского района города Новосибирска по ул. Лобова. Однако, компания предъявила муниципалитету встречный иск почти на 400 млн рублей. Застройщик указал на отсутствие муниципального финансирования при строительстве автодорог в микрорайоне Плющихинский.

— Утвержденные муниципальные программы, предусматривали создание мэрией города Новосибирска (муниципальными предприятиями и иными уполномоченными организациями) инженерно-коммунального и транспортного обеспечения территории, данные обязательства в установленный срок исполнены не были. ООО «Дискус строй» осознавая, что отсутствие дорог, сетей коммунального обеспечения не позволяет ввести объекты жилищного строительства в установленные сроки и создает угрозу не исполнения обязательств перед жилищно-строительными кооперативами, которые непосредственно осуществляли строительство и их членами — гражданами, вложившими денежные средства для приобретения права на жилые помещения, было вынуждено самостоятельно произвести строительство инженерных коммуникаций и дорог общего пользования, — говорится в материалах суда.

В итоге все возведенные обществом объекты фактически приняты мэрией города Новосибирска в эксплуатацию в соответствии с назначением, участок автодороги по улице Татьяны Снежиной внесён в реестр муниципальной собственности, по участкам автомобильных дорог, построенных ООО «Дискус-строй», по улице Татьяны Снежиной проходит 10 муниципальных маршрутов общественного транспорта, по улице В.Шевелева организовано движение трёх маршрутов муниципальных автобусов и двух маршрутных такси; все дороги, включены в систему транспортной системы города Новосибирска. Однако, компенсация стоимости созданных объектов компании не была выплачена.

После рассмотрения документов дела суд обязал застройщика погасить задолженность перед мэрией по аренде земли, а мэрию рассчитаться с застройщиком за построенные дороги.

Кстати, предъявляя встречный иск, ООО «Дискус-строй» указало в исковом заявлении, что намерений по предъявлению и взысканию с мэрии Новосибирска, в случае удовлетворения иска, заявленных к взысканию сумм у застройщика нет, полагая при этом на возможный зачёт встречных требований, в том числе, по обязательствам застройщика по другим договорам аренды, уточняется в документах суда.

новости Новосибирска

Из топ-5 должников по аренде за землю в Новосибирске только один «живой»

Напомним, в конце декабря 2021 года на официальном сайте мэрии Новосибирска появился свежий список компаний-должников по аренде земельных участков. Его возглавило ООО «Дискус-строй», связанное с депутатом горсовета Новосибирска Алексеем Джулаем («Единая Россия»).По информации мэрии Новосибирска, общая сумма долга по аренде за землю всех арендаторов составляет 1,8 млрд. В будущем году мэрия намерена взыскать 600 млн, а в предстоящий трехлетний период — все остальное.

Стоит отметить, что застройщик не только строил, но и ремонтировал дороги на Плющихинском жилмассиве за свой счет, то есть эти затраты он также может предъявить муниципалитету. Кроме того, застройщик серьезно вложился в создание инфраструктуры еще в одном микрорайоне — Просторном.

Фото Елены Ивановой, «Аргументы и факты»

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : недвижимость застройщик долги за аренду


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