Летом 2022 года в Новосибирском зоопарке откроются новые вольеры для медведей

Новые вольеры для бурых, малайских и гималайских медведей Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило откроет летом этого года. Этот масштабный проект реализуется на средства зоопарка и областного бюджета, сообщила пресс-служба правительства региона.

Медвежьи вольеры планировали сдать раньше — осенью прошлого года, но график скорректировала пандемия.

— Самый крупный объект, строительство которого мы обсуждали в 2020 году — новые вольеры для медведей. Проект столкнулся с теми же сложностями, что и многие другие строительные проекты в прошлом году — и удорожание материалов, и сложности с привлечением подрядчика. Но работы идут, летом этот объект будет завершен. Желаемая дата, которую мы обсудили с Андреем Ростиславовичем Шило — 1 июня, День защиты детей. Если погода позволит, все сроки удастся выдержать, — отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Проект предусматривает комплекс помещений: шесть основных уличных вольеров, два вольера-отсадника, четыре здания (помещения для животных, технические помещения, помещение для посетителей), а также малые архитектурные формы. Среди которых, например, летняя «киноберлога» для проведения уроков биологии, показа тематических кинофильмов.

Уже готовы зимний экспозиционный павильон малайских медведей, вольеры для гималайских медведей, вольеры для бурых медведей. Новая зона содержания будет выполнена в соответствии с нормами безопасности — на участке у гималайских медведей, например, минимум три уровня защиты: сухой ров, «электропастух» и зелёная буферная зона. Отделка вольеров соответствует среде обитания медведей: у гималайских – скалы, у малайских — бамбук. Подведены инженерные коммуникации (водоснабжение, водоотведение) к объекту и выполнены работы по их внутренней разводке внутри комплекса, выполнено подключение газовой котельной.

Для завершения проекта необходимо провести работы по строительству большого уличного бассейна, произвести внутреннюю отделку зданий, благоустройство прилегающей территории вне зоны вольеров (тропинки для посетителей), технические дороги, обогащение среды для животных.

— Новые вольеры будут уникальными. Во-первых, тут предусмотрена возможность наблюдать за бурыми медведями в зимний период: спячка, воспитание потомства ранней весной. Конечно, для этого необходимо будет обеспечить все условия, чтобы посторонние звуки или свет не мешали медведям, — говорит директор зоопарка Андрей Шило. — Во-вторых, бассейн из трех частей, в одной из которых организуют запруду для выращивания карпов. Их будут «дозировано» запускать в медвежьи бассейны — чтобы животные могли охотиться — это приближает условия их содержания к естественным.

Напомним, что реализация проекта — обязательное условие по возвращению нашему зоопарку статуса постоянного члена Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов. Строительство нового комплекса вольеров для бурых, малайских и гималайских медведей в МУП Новосибирска «Зоологический парк имени Ростислава Александровича Шило» ведётся при поддержке Правительства Новосибирской области.

Кстати, в ближайшее время коллекция животных зоопарка пополнится парой теплолюбивых малайских медведей. А ещё Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило станет первым в России, где можно будет увидеть вомбатов.