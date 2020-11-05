Изменены пакеты расчетно-кассового обслуживания юридических лиц и ИП

В Банке «Левобережный» на сегодняшний день действует 5 бизнес-пакетов. Так, например, пакет РКО «Начало» будет удобен микробизнесу, «Рост» и «Взлёт» – малому и среднему бизнесу. Есть специальный пакет для индивидуального предпринимателя. Все бизнес-пакеты включают комплекс востребованных банковских продуктов и услуг, подключать которые в отдельности было бы чуть затратнее.

Ранее одним из критериев выбора бизнес-пакета был объем поступлений на расчетный счет. Клиенту приходилось отслеживать свои обороты за отчетный период. Теперь все ограничения по объему поступлений сняты, клиент выбирает пакет с необходимым наполнением и свободно работает без дополнительных задач контроля.

Напомним, что во все пакеты РКО для юридических лиц и ИП включено бесплатное ежемесячное пользование системой дистанционного банковского обслуживания.

Выберите свой бизнес-пакет в Банке «Левобережный» (ПАО) и начните пользоваться услугами РКО выгодно уже сегодня.

Фото: пресс-служба банка