В ресторанной сфере Новосибирска стали искать меньше работников

По сравнению с апрелем, когда рынок труда был фактически «заморожен», востребованность работников ресторанной сферы в России увеличилась примерно в три раза. К таким выводам пришли аналитики Авито Работы. При этом, отмечается, что в октябре 2020 года по стране наблюдается незначительное сезонное снижение спроса работодателей по сравнению с сентябрем: количество вакансий для официантов снизилось на 17%, для поваров — на 8%, для барменов — на 14%

В Новосибирске в октябре 2020 года также наблюдается сезонное снижение спроса работодателей по сравнению с сентябрем: количество вакансий для официантов и поваров снизилось на 4%, а вот спрос на барменов, наоборот, вырос — на 44%.

— Причин для этого несколько. Прежде всего, завершился сезон летних веранд, когда традиционно посетителей в кафе и ресторанах больше. Во-вторых, по данным Росстата, реальные доходы россиян снизились на 8% — рекордное падение с 1999 года. Как следствие, уменьшились траты на рестораны, как одну из наиболее популярных статей расхода. И наконец, на фоне новостей об ухудшении эпидемиологической ситуации и введении ограничительных мер в сфере общепита во многих регионах — работодатели сокращают расходы, в том числе на найм, стараясь пережить непростой период текущими ресурсами, — отмечают в Авито Работа.

При этом общая динамика в отрасли, по мнению аналитиков, скорее позитивная, работодатели смогли адаптироваться к условиям новых реалий.

— До сентября текущего года, на который пришелся пик востребованности ресторанных работников, количество вакансий росло, а с наступлением октября снизилось. По сравнению с апрелем в России больше всего стали востребованы официанты — количество соответствующих вакансий выросло на 218%. Почти так же часто стали искать поваров (+217% вакансий). Работодателям также понадобились на 180% больше барменов. В Новосибирске больше всего востребованы бармены (+550%), на втором месте — повара (+224%), на третьем — официанты (+118%), — говорится в сообщении.

Динамика откликов на вакансии показывает, что среди соискателей по стране больше всего вырос интерес к профессии бармена (+269%). Интерес к работе официантом вырос на 33%, а поваром — на 26%. Соискатели в Новосибирске также больше всего интересовались работой бармена (+235%).

Отмечается, что среди перечисленных профессий самой высокооплачиваемой является повар — медианная зарплата по стране составляет 27 000 рублей, это на 8% больше, чем весной и на 8% больше, чем в прошлом месяце. Бармены получают в среднем 22 000 рублей в месяц — это больше, чем весной (+10%) или в сентябре (+5%). А вот зарплата официантов осталась на прежнем уровне по сравнению с апрелем — 24 000 рублей в месяц.

В Новосибирске медианная зарплата повара составляет 27 000 рублей, бармена — 26 000 рублей, а официанта — 25 000 рублей.

Около 14% вакансий барменов, 18% вакансий официантов и 19% объявлений о найме поваров приходятся на Москву и Санкт-Петербург. Среди других крупнейших городов по количеству предложений о работе в ресторанной сфере лидируют Краснодар и Казань.

Зарплатные ожидания соискателей скромнее, чем предложения работодателей. Кандидаты на должность бармена в среднем по стране претендуют на 20 000 рублей в месяц, а повара — на 13 000 рублей. При этом многие соискатели ищут работу с нестандартным графиком и указывают желаемую зарплату за смену — например, официанты в среднем готовы трудиться за 1500 рублей в день. За полгода медианный уровень зарплат в резюме не изменился.

— Заниженные зарплатные ожидания в резюме могут быть связаны с тем, что работники общепита рассчитывают на дополнительный доход в виде чаевых. Помимо этого, многие «синие воротнички» попали в затруднительную финансовую ситуацию из-за сокращений и стремятся как можно быстрее получить новую работу, даже если платить будут меньше, — говорит категорийный менеджер Авито Работы Дмитрий Пучков.

Фото: pixabay.com, автор- rickbella