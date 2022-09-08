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Измены и перемены: Данила Козловский и Александр Петров в сериале «Надвое» на Wink и more.tv

  • 08/09/2022, 10:25
Вышел трейлер 9-серийной мелодрамы режиссера Валерия Тодоровского «Надвое» (16+) с Данилой Козловским и Александром Петровым, которые впервые снялись вместе и исполнили главные роли.

киноЭто совместный проект видеосервисов Wink от «Ростелекома», more.tv и телеканала «Россия». Цифровая премьера сериала состоится 29 сентября 2022 года.

Новый проект режиссера «Стиляг» и «Оттепели» рассказывает историю двух друзей-коллег. Давно женатый сдержанный умник Костя (Данила Козловский) и молодой раскованный шутник Саня (Александр Петров) работают в крупной консалтинговой компании и обожают вести философские и ироничные беседы о женщинах. Рядовая командировка в Санкт-Петербург неожиданно «взрывает» их размеренную жизнь. В Питере друзья знакомятся сначала с эксцентричной тусовщицей Ирой (Ирина Старшенбаум), а позже — с загадочной виолончелисткой Настей (Елизавета Базыкина). Эти встречи делят жизнь героев надвое.

Валерий Тодоровский, режиссер и соавтор сценария:

«Мне всегда было интересно копаться в „маленьких“ подробностях отношений людей. В „Надвое“ они и стали основным предметом рассказа. Я очень рад, что Данила Козловский и Саша Петров поверили в проект, без них я его не представлял. Мне кажется, на съемках было много радости от процесса. Во многом потому, что большинство из нас видело в героях себя, свою жизнь. Очень хочется, чтобы это же испытал и наш зритель».

Возраст: 16+

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Фото предоставлено пресс-службой компании

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Регионы: Сибирь

Теги : телеком Ростелеком кино


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