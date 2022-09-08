Эксперты предлагают отказаться от выплаты возмещений при расселении аварийного жилья

Снежный ком

— Одна из самых больших проблем комплексного развития территории — расселение аварийного жилья. Пока такое жилье существует, говорить о комплексном развитии городов бессмысленно. По статистике, от 8 до 10% жилья у нас находятся в стадии износа более 65%, то есть его можно отнести к предаварийным объектам. Ежегодно в РФ фонд ветхого и аварийного жилья увеличивается на 2 млн кв. м, — сообщил в рамках пленарного заседания Сибирского строительного форума в Новосибирске координатор по Сибирскому федеральному округу Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), руководитель Ассоциации строительных организаций Новосибирской области (СРО «АСОНО») Максим Федорченко.

По его словам, с 2017 года практически по всем регионам страны количество ветхого и аварийного жилья удвоилось, а то и утроилось (По информации сайта Реформа ЖКХ. — Ред.). В Сибири более 17 тысяч аварийных домов. Причем на начало 2017 года их было 4,8 тысячи, а после 2017 года зарегистрированы еще 12,2 тысячи.

Субъект РФ Количество аварийных домов Всего/до 2017/после 2017 S жилых помещений Всего/до 2017/после 2017 (тыс. кв. м) Количество расселяемых граждан (тыс. чел.) Всего/до 2017/после 2017 Алтайский край 746/265/481 232/115,6/116,4 14,92/7,60/7,32 Иркутская область 6144/1066/5078 959/395,4/563,5 51,62/22,76/28,86 Кемеровская область 4493/1341/3152 910/482,7/427,3 46,85/25,10/21,75 Красноярский край 2336/1039/1297 682/319,1/362,9 40,59/18,89/21,7 Новосибирская область 1269/251/1018 312/107/205 19,52/6,96/12,56 Омская область 659/307/352 136/79,1/56,9 8,39/5,24/3,15 Республика Алтай 93/25/68 30/10,3/19,7 1,58/0,55/1,03 Республика Тыва 294/21/273 67/11,9/55,1 4,62/0,72/3,9 Республика Хакасия 118/76/42 31/19,8/11,2 1,75/1,15/0,6 Томская область 976/451/525 263/129,1/133,9 17,08/8,91/8,17 Итого по СФО 17128/4842/12286 3622/1670,4/1951,6 206,92/97,88/109,04

В аутсайдерах

Новосибирская области, по словам Максима Федорченко, серьезно отстала по выполнению программы расселения ветхого и аварийного жилья. На сегодняшний день в регионе расселены только 30% от ветхого жилья, признанного таковым на 1 января 2017 года. Для сравнения: в Алтайском крае расселены 68%, в Красноярском крае — 38%. Отметим, что площадь домов, подлежащих расселению, в Красноярске изначально была в 3 раза больше, чем в Новосибирске.

Ход исполнения программы расселения аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года (По информации сайта Реформа ЖКХ. — Ред.)

Субъект РФ Подлежит расселению (тыс. кв.м) Заключено контрактов на переселение (тыс. кв.м.) (%) Фактически исполнено (тыс.кв.м.) (%) Алтайский край 115,63 80,51 (69,63%) 78,81(68,16%) Иркутская область 395,43 161,01 (40,72%) 113,32 (28,66) Кемеровская область 482,77 250,99 (51,99%) 209,94 (43,49%) Красноярский край 319,16 171,44 (53,72%) 156,24 (48,95%) Новосибирская область 107 37,02 (34,6%) 32,11 (30,01%) Омская область 79,16 34,48 (43,56%) 20,22 (25,54%) Республика Алтай 10,33 3,63 (35,14%) 3,63 (35,14%) Республика Тыва 11,97 6,24 (52,55%) 1,14 (9,52%) Республика Хакасия 19,86 17,28 (97,01%) 7,04 (35,45%) Томская область 129,12 43,70 (33.84%) 37,29 (28,88%) Итого по СФО 1670,43 806,3 (48.27%) 659,74 (39,5)

Отдавать «натурой»

Эксперт обратил внимание еще на одну проблему. По его словам, сейчас существуют 7 способов расселения аварийного жилья:

— выплаты за изымаемое помещение;

— приобретение жилья на вторичном рынке;

— переселение в свободный жилищный фонд;

— строительство по программам комплексного развития территории и развития застроенной территории;

— выкуп строящегося жилья у застройщиков;

— выкуп готового жилья у застройщиков.

— В связи с тем, что цена квадратного метра, установленная Минстроем РФ, долгое время не соответствовала реальности, значительная часть расселения аварийного жилья идет через выплату возмещения. В Новосибирской области в 30% случаев собственникам выплачивается стоимость жилья в виде возмещения, в Кемеровской области — в 52%, в Алтайском крае — в 69%, в Республике Алтай — в 79% случаев. Это порочный путь, — уверен Федорченко. — Собственники, получившие средства, используют их не по назначению. В малых городах люди часто получают деньги и переезжают в более крупные города. Это не способствует не только развитию жилищного строительства, но и сохранению малых городов.

Эксперт напомнил, что по итогам Красноярского экономического форума НОСТРОЙ направлял первому заместителю Министра строительства и ЖКХ РФ Александру Ломакину предложение о переформатировании программ РЗТ. В частности, речь шла о том, чтобы выделяемые на расселение ветхого и аварийного жилья средства направлялись на строительство нового жилья, которое можно было бы применять на выкуп ветхого жилья вместо выплаты возмещения.

По данным НОСТРОЙ, наиболее активно выкуп готового жилья у застройщиков для расселения ветхого и аварийного жилья используется в Новосибирской — 33,1% случаев, Томской — 26,6% и Кемеровской областях — 18,2%. Покупка в строящихся объектах застройщика наиболее активно работает в Республике Тыва — 95,8% случаев, Республике Хакасия — 71,3% и Красноярском крае — 61,9%. В Новосибирской области этот способ применяется в 27,2% случаев расселения.

Новосибирские застройщики неоднократно публично заявляли о том, что их не устраивает выкупная цена квадратного метра, даже после недавнего повышения до 68 тысяч рублей за «квадрат».

Однако, по словам Максима Федорченко, на третий квартал Минстрой РФ снова скорректировал цены.

— Это повысило интерес застройщиков. Хотя стоимость квадратного метра при реализации программы расселения ветхого и аварийного жилья все еще находится не в рынке, — пояснил собеседник редакции.

Согласно данным Минстроя РФ, на третий квартал 2022 года были установлены следующие цены (рублей за квадратный метр жилья):

Алтайский край — 98849,

Республика Тыва — 103684,

Республика Хакасия – 72827,

Республика Алтай — 75835,

Красноярский край — 80404

Иркутская область — 89775,

Кемеровская область — 81092,

Новосибирская область — 89670,

Омская область — 72692,

Томская область — 82979.

Всего в Российской Федерации, по данным Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, объем многоквартирного жилого фонда составляет 2,7 млрд квадратных метров. К концу 2024 года, согласно федеральному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», должны быть расселены не менее 9,56 млн квадратных метров жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года, количество расселяемых граждан — 530 тысячи человек. С 2019 года Фондом ЖКХ в субъекты Российской Федерации уже перечислены почти 276 млрд рублей, всего нарастающим итогом за весь период работы программы переселены более 384 тысяч человек с площади около 6,5 млн квадратных метров. В период с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года дополнительно признаны аварийными еще 13 млн квадратных метров жилья. К 2030 году необходимо будет расселить около 37 млн «квадратов» аварийного жилья с населением более 2 млн человек.

На программу расселения аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2017 года до 1 января 2022 года, предусмотрено выделение 1 трлн рублей, из них 600 млрд рублей — из федерального бюджета.

Ранее редакция сообщала, что в Томске впервые за много лет сдали дом для расселения ветхого и аварийного жилья.