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Прокуратура опротестовывает продажу четырех земельных участков в Красноярске

  • 08/09/2022, 09:55
земельные участки в Красноярске
Их общая площадь почти 50 тысяч квадратных метров.

Прокуратура Красноярского края после рассмотрения депутатского запроса направила в районные суды города Красноярска исковые заявления о признании четырех договоров купли-продажи и договор аренды земельных участков недействительными. Об этом сообщает в Telegram-канале депутат Заксобрания Илья Зайцев. Общая площадь участков — почти 50 тысяч квадратных метров.

— Путь приватизации земли уже известен: большой участок, маленький «капитальный» сарай и выкуп земли со скидкой в 85%. Департамент муниципального имущества и земельных отношений просто не замечал несоразмерность объекта и участка. Так на одном из них (площадь — 10016 квадратных метров) был построен «спортивный зал» площадью 38 квадратных метров — в 263 раза меньше площади земли,  — комментирует депутат.

Он также обращает внимание на то, что три земельных участка находятся рядом — в районе улиц Промысловая и Подзолкова Красноярска. Все они выставлялись мэрией на торги под разные задачи: бытовое обслуживание, спортивное сооружение, размещение спортивных залов и бассейнов. Но почти все, после применения озвученной схемы, изменили разрешенное использование на «многоэтажную высотную жилую застройку».

Четвертый участок площадью 23 тысячи квадратных метров находится в Ленинском районе города — в районе улицы Богдана Хмельницкого. Он стал частным после строительства на нем объекта, который почти в 25 раз меньше площади объекта.

—  Теперь иски прокуратуры о незаконности таких сделок рассмотрят районные суды общей юрисдикции. Я не сообщаю данные собственников, поскольку это частные лица. Их защищает закон о персональных данных, — отметил в своем Telegram-канале Илья Зайцев.

 

Ранее редакция рассказывала, что новосибирская прокуратура возбудила уголовное дело по факту мошенничества с федеральной землей. 

Иллюстрация с официального Telegram-канала Ильи Зайцева

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Рубрики : Власть Недвижимость Право&Порядок

Регионы: Красноярск

Теги : суд незаконная продажа Мошенничество с землей земельные участки депутат


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