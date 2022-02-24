Изучение английского языка — это легко и доступно каждому

Английский язык необходим практически всем современным людям. Он считается международным, ему всегда находится применение. И выучить его можно в комфортных условиях, не покидая пределов дома.

Уникальная возможность изучения английского языка, не выходя из дома

Чтобы овладеть иностранным языком, необязательно каждый день ездить в специализированную школу или университет. Учиться можно дистанционно. В условиях пандемии такой вариант взаимодействия с преподавателями и сокурсниками является самым безопасным. К преимуществам этого варианта также относят:

удобный график;

отсутствие расходов на дорогу;

доступ к большой базе учебных материалов.

Зачем вообще учить английский?

По сути этот вопрос является риторическим, ведь знание английского языка необходимо всем, кто хочет добиться успеха в жизни. Уверенное владение иностранным требуется при трудоустройстве в крупные компании. Представители кадровой службы, изучая анкеты соискателей, акцентируют на этом моменте особое внимание. Отдают приоритет кандидатам, которые могут похвастаться хорошим знанием английского

Потребность в использовании иностранного языка возникает во время деловых переговоров, в служебных командировках. Без него сложно обойтись в заграничных поездках.

Английский нужен не только бизнесменам, но и любителям путешествий. Население большинства стран говорит именно на нем. Путешественник, который знает английский, получает возможность познакомиться с чужой культурой, самостоятельно посетить заинтересовавшие его места и достопримечательности. Ему нет необходимости искать русскоговорящего гида, который проводит экскурсии по шаблону и берет за это солидную плату.

А еще на английском языке можно общаться с иностранцами в сети интернет, заводить полезные знакомства.

Дистанционное изучение английского – лучшее решение

Значение английского языка в современных реалиях становится жизненной необходимостью. Лучший выбор это дистанционное обучение. В подобном случае не приходится приглашать преподавателя к себе домой, оплачивать ему дорогу или самому тратиться на бензин, билеты на общественный транспорт, такси.

Плюсы дистанционного обучения очевидны. Такой формат занятий часто выбирают деловые люди, которые дорожат своим временем.

Преимущества и особенности сервиса Lingualeo

Учить английский удобнее всего на сервисе Lingualeo. Обучение происходит в игровой форме, доказавшей свою эффективность. У «студентов» имеется доступ к большому количеству интересных материалов, они получают возможность общаться с другими людьми, у которых такие же цели.

Подобный формат превращает процесс обучение в удовольствие. Учиться иностранному на Лингвалео легко и комфортно.

При покупке курса Премиум на год стоимость обучения составит всего 232.5 руб. в месяц. А можно приобрести курс на всю жизнь и завещать его потомкам. Это станет ценной инвестицией в собственное будущее.

Lingualeo.com является интерактивным онлайн-сервисом. С его помощью учат и практикуют английский в увлекательной игровой форме. За 6 лет своего существования сервис стал одним из самых популярных. На платформе изучают английский язык выходцы из разных стран:

турки;

португальцы;

испанцы;

русские.

На сервисе зарегистрировано свыше 16 млн. человек. У них имеется возможность изучения иностранного языка не только на сайте, но и при помощи приложений для мобильных устройств, разработанных для iPhone, Android и Windows Phone. Особо отметим наличие расширений для популярных браузеров.

Пользователи быстро осваивают новые темы, выполняют квесты. За это им начисляют дополнительные очки. Собственные успехи можно отслеживать в режиме реального времени. Веб-сервис Lingualeo предоставляет массу возможностей всем, кто хочет выучить английский.

У пользователей есть доступ к большой коллекции материалов в формате видео и аудио. Их создавали носители языка. Речь идет о фильмах, текстах, клипах. В рамках пакета Премиум их больше миллиона!

Большой популярностью пользуются интерактивные грамматические и видео-курсы. Они позволяют добиваться больших успехов в изучении иностранного.

Сервис предлагает эффективные тренировки, связные с переводом слов, разгадыванием кроссвордов, аудированием, словарными карточками.

При желании изучать иностранный можно вместе с другими пользователями сайта: отслеживать их активность, читать новостную ленту.

Платформа обладает удобным интерфейсом. Всплывающие подсказки упрощают ориентацию в ее опциях.

Версиями мобильных приложений можно пользоваться бесплатно, что делает изучение иностранного более комфортным и продуктивным.

Расширения сервиса для браузеров дают возможность слушать, переводить и добавлять слова и фразы на английском языке со страниц в персональный словарь.

С Lingualeo реально в кратчайшие сроки подтянуть разговорный английский, выучить грамматику, основные правила.

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