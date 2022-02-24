Газоанализатор из Новосибирска установили в «Сколково»

Совместная разработка СО РАН и резидента «Сколково» установлена в самом центре научно-технологического комплекса. Любой желающий может совершенно бесплатно пройти тестирование на высокотехнологичном газоанализаторе «Healthmonitor» на первом этаже Технопарка «Сколково», сообщает пресс-служба ООО «Сайнтификкоин».

За несколько месяцев тестирование на газоанализаторе прошли уже более 12 тыс. посетителей Российского павильона.

— Проект «Healthmonitor» прошел сложную научно-техническую и рыночную экспертизу Сколково с первого раза, что еще раз подчеркивает высокую научную составляющую и высокий потенциал для коммерциализации разработки из Новосибирского научного центра, в том числе на международных рынках, — отметил директор Новосибирского областного инновационного фонда Александр Николаенко.

С 24 февраля любой посетитель Технопарка «Сколково» может пройти тестирование на газоанализаторе и по выдоху узнать показатели своего метаболического профиля, проанализировать работу легких и оценить скорость жиросжигания в организме. Одно тестирование длится около 2-3 минут. Результаты сразу же отображаются на экране устройства и в мобильном приложении, также их можно получить на электронную почту.