За хищение почти 68 млн рублей — 4 года условно

Заельцовский районный суд Новосибирска вынес приговор в отношении бывшего заместителя председателя правительства Республики Бурятия, экс-топ-менеджера АО «НАРЗ» Алексея Мишенина. Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке, так как обвиняемый заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве, сообщила пресс-служба суда.

— Согласно приговору суда, Алексей Мишенин признан виновным в совершении преступления, — хищение имущества с использованием своего служебного положения в особо крупном размере, — уточняется в сообщении.

Как отмечается в материалах суда, в 2016 году Алексей Мишенин совместно с группой лиц похитил вверенные ему денежные средства АО «НАРЗ» в особо крупном размере — более 67,7 млн руб, чем причинил предприятию крупный ущерб. В судебном заседании вину в совершении указанного преступления Мишенин признал в полном объеме.

По приговору Алексею Мишенину назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. При этом Мишенину запрещено менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, а также проходить в указанном органе регистрацию.

— При назначении наказания судом учтены фактические обстоятельства совершенного преступления, также приняты во внимание данные о личности подсудимого, который впервые привлекается к уголовной ответственности, явка с повинной, полное признание вины, наличие положительных характеристик по месту жительства и работы, наличие почётных грамот, благодарностей и иных поощрений в связи с трудовой деятельностью, наличие на иждивении малолетнего ребенка, полное возмещение ущерба, — поясняет пресс-служба суда.

Приговор суда не вступил в силу.