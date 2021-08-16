Известные актеры кино откроют музыкальный #Нефестиваль в Новосибирске

Сергей Чонишвили, Алексей Кравченко и Сергей Шнырев выступят в музыкальном спектакле «Гамлет Story» вместе с композитором Алексеем Айги и ансамблем «4’33’’».

Спектакль с успехом был показан в столичных концертных залах, а в июне 2021 прошел на Красной площади. Самым дерзким образом в нем соединились тексты Уильяма Шекспира со стихами наших современников: три образа, три Гамлета – бизнесмен, шоумен и офицер спецслужб – однажды оказываются перед вопросом «быть или не быть».

Действие разворачивается одновременно в трех измерениях – на сцене, в музыке и в кино – на огромном экране зритель увидит сюжет о человеке, задавшем себе однажды сакраментальный вопрос. Звучат стихи и проза Уильяма Шекспира, Иосифа Бродского, Давида Самойлова, Бориса Рыжего, Бахыта Кенжеева, Дмитрия Пригова, Сергея Чонишвили. Режиссер и автор сценической версии — Наталья Семенова.

Артисты Сергей Чонишвили, Алексей Кравченко и Сергей Шнырёв примеряют на себя маску шекспировского героя, иронично, грустно и смешно говоря словами современных поэтов. Четвертый Гамлет – известный современный композитор Алексей Айги, автор музыки к фильмам и сериалам «Страна глухих», «Каменская», «Мой сводный брат Франкенштейн» и других. В спектакле он выступает с Ансамблем «4’33”», названным в честь знаменитой пьесы Джона Кейджа, в которой 4 минуты 33 секунды музыкант не издает ни звука. Музыка Айги звучит со сцены почти со стадионным драйвом, заряжая зрителя своей энергией.

В афишу #Нефестиваля Новосибирской филармонии вошли еще три концерта – «Восемь времен года» Филармонического камерного оркестра и медиахудожника Алексея Чоя (22 августа), «Подобно органу» с участием органиста Константина Волостнова и ансамбля медных духовых инструментов «Сибирский брасс» (24 августа) и новый проект Алексея Кортнева «Нес’jazz’ный случай» (24 августа).

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