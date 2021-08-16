В труппе «Красного факела» новые актёры

26 и 27 августа театр побывает на двух фестивалях, где состоятся показы спектакля «Дети солнца», который пройдет в рамках фестиваля «Театральный синдром» в Красноярске, а через неделю после этого краснофакельцы отправятся в Екатеринбург на «Реальный театр», где 6 сентября представят постановку Дмитрия Егорова «Дело».

15 и 16 сентября начнет свою работу Малая сцена театра – зрителей ждет премьера «Мы идем смотреть «Чапаева». Пьесу Олега Данилова поставил Константин Телегин, он же в составе с заслуженным артистом России Андреем Черных будет исполнять главную мужскую роль. На Большой сцене сезон откроется 18 и 19 сентября масштабным спектаклем «Достоевский. Miracle impossimble». Пьеса Алексея Куралеха, основанная на дневниках и воспоминаниях второй жены и преданной помощницы Федора Достоевского – Анны Сниткиной, – предлагает взглянуть на биографию писателя с непривычного ракурса. Через частную историю знаменитой супружеской пары режиссер Владимир Золотарь исследует темы жизни с гением и жертвенной любви.

Кроме того, в театре ежедневно идут и другие репетиции – например, вводы в спектакль «Три сестры», а также начата работа над новой постановкой Тимофея Кулябина. Все подробности театр сообщит позднее.

На сборе труппы были представлены и новые молодые артисты, которым предстоит влиться в спектакли текущего репертуара и премьеры. Вадим Гусельников перешел в «Красный факел» из театра «На левом берегу», Виктор Щеколдин переехал из Красноярского края, а Анастасия Плешкань – недавняя выпускница НГТИ. Всех их зритель увидит на сцене уже в первой половине сезона.

Аплодисменты коллег достались и заслуженному артисту России Андрею Черных, получившему Почетную грамоту губернатора Новосибирской области, и заслуженной артистке России Светлане Сергеевой, отметившей 55-летие творческой деятельности, и молодоженам Екатерине Жировой и Александру Полякову.