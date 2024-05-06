«Изъяли 23 кг сим-карт»: мошенников, разводивших людей на деньги от имени ФСБ, задержали в Новосибирске

В Новосибирской области задержали 6 мошенников, которые «разводили» людей на деньги от имени сотрудников ФСБ и МВД.

Аферисты подменивали фактические реквизиты на телефонные номера силовиков, а также Банка России. Представляясь сотрудниками ФСБ и МВД, они настойчиво предлагали перевести деньги на якобы «безопасные счета», которые сами мошенники и контролировали.

— Оперативниками УФСБ и МВД пресечена деятельность 4 кол-центров. При обысках в фальшивых организациях изъято 39 сим-боксов, позволяющих одновременно функционировать сотням сим-карт, на лицевые счета которых поступали деньги. Задержаны 6 причастных к совершению преступлений жителей Новосибирской области. Используемые сим-карты покупались через «серые схемы» у дилеров и субдилеров мобильных операторов. Изъято более 7 тысяч сим-карт, весом 23 килограмма, — сообщили в пресс-службе УФСБ региона.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Операторам мобильной связи внесено 6 представлений об устранении причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности страны.

Ранее редакция сообщала о том, что 18-летний мошенник заработал 700 тысяч на чувствах жителей Новосибирской области. Аферист работал в связке с подельником, который находится в розыске. Один из злоумышленников звонил незнакомым людям и сообщал, что их родственники попали в беду и нуждаются в срочной помощи. Перепуганные люди, готовые на все ради родных, соглашались, а вскоре на их пороге появлялся курьер.