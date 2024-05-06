Геннадий Захаров, еще один заммэра, уволен из мэрии Новосибирска

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев 6 мая подписал документ об увольнении по собственной инициативе, в связи с выходом на пенсию, заммэра Геннадия Захарова.
Захаров работал в муниципалитете с 2014 года, до этого он возглавлял Новосибирский район области, а также Центральный район Новосибирска, работал в аппарате уполномоченного представителя президента в СФО.
На сайте мэрии страница с его данными уже удалена.
Напомним, в марте со своего поста ушел заммэра Артем Скатов.
Ранее редакция сообщала о том, что из мэрии уволились два чиновника «команды Локтя».
Фото – Infopro54, автор: Юлия Данилова.
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