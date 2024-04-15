«Ваша дочь сбила человека»: курьер-мошенник заработал 700 тысяч на чувствах жителей Новосибирской области

18-летний летний аферист из Новосибирской области вместе со своим подельником обманули двоих жителей Татарского района на несколько сотен тысяч рублей. Один из мошенников звонил незнакомым людям и сообщал, что их родственники попали в беду и нуждаются в срочной помощи.
— Ваша дочь сбила человека.
— Ваш муж обвиняется в убийстве.
— Чтобы ваш сын избежал уголовного дела, нужно заплатить кому надо прямо сейчас.
Для того, чтобы выручить близкого, необходимо заплатить «кому надо».
Перепуганные люди, готовые на все ради родных, соглашались, а вскоре на их пороге появлялся курьер.
Таким образом аферисты вытянули с сибиряков более 700 тысяч рублей.
По заявлению потерпевших было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Алчного курьера задержали полицейские. На его подельника продолжается охота.
— Уголовное дело в отношении фигуранта передано в суд. В ближайшее время его рассмотрят по существу, — сообщила старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Дарья Манилова.
Ранее редакция сообщала о том, что телефонные мошенники из Новосибирска выдали липовых кредитов более чем на 1 миллион рублей. Банда аферистов из 9 человек орудовала с декабря 2021 по апрель 2022, создав свой фальшивый колл-центр.
Источник фото: freepik.com/автор master1305
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