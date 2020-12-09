К 2026 году СГК модернизирует оборудование своих станций по федеральной программе

Системный оператор включил в число участников пять объектов СГК, в том числе ТЭЦ-3 в Новосибирске.

15 проектов на генерирующих объектах включены в перечень, подлежащих отбору на 2026 год в КОММод — программу модернизации устаревшего энергетического оборудования. Об этом сообщил на днях Системный оператор Единой энергетической системы (АО «СО ЕЭС»). После модернизации суммарная установленная мощность генерирующих объектов из перечня составит 3804,8 МВт. Всего российские энергокомпании заявляли к отбору 50 проектов.

Шесть проектов из пятнадцати отобранных планируются на генерирующих предприятиях СГК — на трех ТЭЦ и двух ГРЭС — в Республике Хакасия, в Новосибирской, Кемеровской и Свердловской областях. В опубликованном перечне — Томь-Усинская и Рефтинская ГРЭС, Ново-Кемеровская и Абаканская ТЭЦ, а также Новосибирская ТЭЦ-3.

В рамках программы СГК главным образом будет менять паровые турбины и генераторы. Наибольший объем работ планируется на Томь-Усинской ГРЭС: помимо модернизации генерирующего оборудования, компания готовит к замене котлы и трубопроводы острого пара.

В ряде случаев реализация проектов позволит не только повысить надежность оборудования, но и увеличить его мощность:

на Новосибирской ТЭЦ-3 мощность обновляемого оборудования должна увеличиться на 20 МВт — до 120 МВт;

на Рефтинской ГРЭС — на 15 МВт, до 315 МВт;

на Абаканской ТЭЦ — почти на 5 МВт, до 65 МВт.

Кроме того, модернизация мощностей работает и на снижение выбросов станций.

КОММод — программа конкурсного отбора модернизации устаревшего энергооборудования теплоэлектростанций России. В 2022–2031 годах программа стоимостью 1,9 трлн рублей позволит обновить до 41 ГВт мощностей.

Проекты по КОММод определяются на основании аукциона. Один из основных критериев — наиболее низкая себестоимость будущих поставок электроэнергии. Решения принимаются при участии ключевого регулятора энергорынка — Ассоциации «НП «Совет рынка».

Системный оператор сообщил, что в период с 4 по 23 декабря этого года проводит выездную проверку достоверности сведений о технических параметрах заявленных проектов модернизации, включенных в предварительный перечень отобранных проектов модернизации на 2026 год. Результаты СО ЕЭС направит в Минэнерго России. В ближайшее время будем сформирован график реализации проектов.

Фото: пресс-служба СГК