Пандемия принесла онлайн-экскурсиям по Новосибирску взрывной рост спроса

Панельная дискуссия о туристическом потенциале и имидже Новосибирска, вписанная в Неделю бизнеса-2020 — это фактически календарный маркер 10-летнего юбилея необычного туристического сервиса — пешеходных экскурсий по Новосибирску. Формат этот был создан музеем города Новосибирска в 2010 году. И то обстоятельство, что директор музея Елена Щукина была в числе спикеров мероприятия, делало зримым ощущение некой «итоговости», обычное для юбилеев. За 10 лет проект, встреченный скептически, «себя доказал».

— На старте идеи пешеходных экскурсий мы столкнулись с недоумением, — вспоминает Елена Щукина. — Реакция часто была такой: «Экскурсии по Новосибирску? Да ладно! серьезно? Его же показывать нельзя, это страшный, серый город, истории никакой». Причем говорили это люди, принимающие решения.

Елена Щукина совершенно спокойно признает трудность новосибирской средовой фактуры для туризма обычного, «панорамного». Потому что Новосибирск, в отличие от Москвы, Петербурга или Томска, концентрированным образом не обладает. Его невозможно уместить на панорамное фото, где в сборе будут представлены сразу несколько достопримечательностей. В Москве или Петербурге, напротив, такое фото может сделать даже ребенок, вышедший на балкон отеля. В Новосибирске в кадр попадет только один wow-объект. То, что вокруг — аморфный или в лучшем случае нейтральный пейзажный гарнир. А нет концентрированного образа — нет и доходчивого, всем понятного реноме.

Объясняется это стремительностью развития — Новосибирск просто не успевал наживать «годовые кольца» своей градостроительной ткани.

— Оттого, что Новосибирск развивался очень стремительно, у него нет концентрическо-послоевой структуры, типичной для городов с более неспешным развитием, — поясняет Елена Щукина. — К тому же сами официальные концепции градоразвития менялись в Новосибирске так быстро и радикально, что архитектурная ткань города просто не успевала нарастать плотно. Так, в Новосибирске относительно Ново-Николаевска радикально менялась трассировка улиц. То есть сначала они лежали одним образом, а потом по-живому прорубались, перекладывались — как например, Вокзальная магистраль, уничтожившая собой довольно много объектов новониколаевской поры. По меркам исторических городов 127 лет — сверхкороткий период. И ткань города, сформированная столь быстро, — это смесь и хаос.

Впрочем, хаос, из которого можно извлечь эстетическое впечатление, — уже не хаос, а эклектика. Из этого и исходила корневая идея экскурсий. По словам Елены Щукиной, на старте идеи у Новосибирска не было архитектурного реноме: в список признанных местных аттрактивов входили не объекты любования, а места досуга: зоопарк, планетарий, железнодорожный музей, Академгородок. Объектом, который представлял еще и архитектурно-созерцательный интерес, числился разве что театр оперы и балета.

— Новосибирск — город не массированного впечатления, а точечного, — констатирует Елена Щукина. — На многие объекты туриста надо именно наводить — ибо они находятся в довольно неожиданных предметных контекстах.

Среди нагляднейших примеров Елена Щукина назвала разбросанные по центру крячковские школы, застройку довоенных соцгородков, знаменитую «фиалковую арку» на улице Станиславского. Гигантская арка с лепными фиалками в сине-лиловых кессонах потолка — диковина, восхищающая московских гурманов «довоенки», но неизвестная многим горожанам. Естественная ситуативная близость экскурсии к квесту позволяет находить такие «фишки» с азартным удовольствием.

— Сейчас у нас 32 маршрута, — отмечает Елена Щукина. — 16 гидов, каждый со своим стилем и тематикой. Темы генерируют гиды и экскурсанты в своем общении — это такое совместное творчество в своем роде. У каждого сезона свои горячие темы. Например, 2 года назад была очень актуальна тема Расточки — в итоге образ «новосибирской Флоренции» хорошо разошелся по Рунету. В этом году актуальна тема «Прощание с Инской», воплощенная в очную экскурсию и фильм. Улица эта долго была невидима городу, пока до нее не дошли застройщики. И теперь она получила пусть ажиотажную, пусть с оттенком грусти и прощания, но известность. А речные экскурсии, надеюсь, помогут перепозиционировать Обь. Ведь река сейчас многими воспринимается не как украшение города, не как его сокровище, а просто как препятствие, косвенная причина пробок на мостах. Мол, пробки — потому что мосты, а мосты — потому что река. Такая вот утилитарная логика. Между тем, Обь — это и композиционная ось, и транспортная артерия. Мы, можно сказать, вернули трафик на реку. Пусть и в виде экскурсионных поездок. В 2020-м в поле зрения впервые попали нецентральные районы: Первомайский, Заельцовский, Ленинский. В августе 2020-го запустили экскурсию на электросамокатах. С 2016-го экскурсии проводятся круглый год. Были всего 3 случая отмены экскурсии по погодным обстоятельствам — из-за ураганов.

За десять лет экскурсии вызрели в автономный культурный сервис.

Сейчас основной проблемой развития проекта Елена Щукина называет категориальный потолок и неинтегрированность в федеральную систему экскурсионного сервиса:

— Наши экскурсоводы – настоящие пассионарии. Из 16 гидов 10 получили сертификаты по профессионализму. Но, увы, нет аккретидованных гидов — ни одного. При работе с иностранцами это зримая проблема — отсутствие аккредитации международного образца. Мы, увы, оказались не готовы к росту интереса со стороны интуристов. Например, часто заказывают экскурсии гости из Москвы для зарубежных партнеров — это пример того, как деловой туризм трансформируется в туризм культурно-созерцательный. Но проблемой становится отсутствие аккредитации. Из-за этого запрос на экскурсию отзывается.

Впрочем, с экскурсантами-россиянами такой проблемы, разумеется, нет.

— Это группы, которые формируются импровизационно, — говорит Елена Щукина. — Да, мы не туристическая компания, а музей. Но объем экскурсионного сервиса для неспециализированного предприятия очень большой. И мы расширяем диапазон подачи. Например, внедрили аудиоэкскурсии с аудиогидами, приготовили видео-цикл для YouTube. Сейчас как раз выходит 20 фильм «Видеопрогулки по Новосибирску».

Примечательно, что локдаун экскурсионной практике не повредил, а даже помог ее раскрутке.

— В карантинную пору мы переместили работу в Instagram, — отмечает Елена Щукина. — Гиды вели экскурсии по окрестностям мест проживания. 20 экскурсий в инстаграме. Началось с 200 просмотров, потом — более тысячи. Тысяча зрителей — немыслимый объем для офлайновой экскурсии.

Фото из соцсетей