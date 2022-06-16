К 2028 году на левом берегу Оби построят новый автовокзал

На левом берегу Оби построят новый автовокзал, пишет КП-Новосибирск со ссылкой на пресс-центр мэрии Новосибирска.

— Вокзал будет находиться в районе улицы Петухова. Строительство предусмотрено программой комплексного развития транспортной инфраструктуры города Новосибирска на 2018-2030 годы, — отметили в мэрии.

Строительные работы запланированы на 2027-2028 годы.

В настоящее время информации о выполнении работ по проектированию автовокзала нет, уточнили в мэрии города.

Власти объяснили, что цель программы заключается в формировании нового транспортно-пересадочного узла.

Региональный оператор пассажирских перевозок ООО «Автосервис» сообщил, что для строительства рассматривается две площадки. Новый автовокзал скорее всего будет одноэтажным, площадью не более 600 квадратных метров.