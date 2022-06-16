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В Новосибирске анонсируют изменения в логистике международных перевозок

  • 16/06/2022, 14:41
Автор:
новости Новосибирска
По информации мэрии, мероприятия будут производиться за счёт средств частного инвестора.

На территории Новосибирска предстоит ряд принципиальных изменений в структуре междугородних пассажирских перевозок. О них глава города рассказал в ходе очередной еженедельной пресс-конференции. Во-первых, по словам мэра, предполагается строительство нового здания автовокзала в Кировском районе.

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Во-вторых, предстоит модернизация автостанции, расположенной на площади Гарина-Михайловского в районе железнодорожного вокзала «Новосибирск – Главный» с переносом на ул. Вокзальная Магистраль.

Старый тесный павильончик, который долгое время использовался в режиме автовокзала, будет перенесён, говорит мэр. Все службы перейдут в новое помещение.

Напомним, что о необходимости строительства здания автостанции перед железнодорожным вокзалом сообщали представители Ространснадзора. По словам начальника отдела автодорожного надзора Ространснадзора Николая Семенова, остановочный пункт «Вокзал Новосибирск-Главный» включен в реестр основных остановочных пунктов, которые разрешается использовать в качестве начальных или конечных точек маршрутов, но он не соответствует минимальным требованиям комфорта и безопасности пассажиров.

Мировая практика (и мы избрали эту стратегию) говорит: создать не одно здание автовокзала, а автовокзал, распределённый по периферии Новосибирска, заявляет Анатолий Локоть. Есть направление восточное, есть левобережное, есть от вокзала «Новосибирск Главный».

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В обоих случаях, как сообщает глава города, работы будут производиться за счёт средств частного инвестора, кого именно — мэр не называет.

Пока неясны перспективы решения проблемы со зданием старого автовокзала на Красном проспекте. Напомним, что ранее неоднократно обсуждались возможности сноса или достройки здания. Однако приступить к работам так и не удавалось в виду большого количества зарегистрированных на его территории юридических лиц. В прошлом году заместитель мэра Анна Терешкова озвучивала планы по размещению в здании в рамках развития программы креативных индустрий: фуд-лаборатории экспериментального вкуса, галереи блуждающего искусства и скейт-парка.

Сегодня идёт речь о том, чтобы привлечь туда частного инвестора, сообщает глава города. Автовокзала больше там не будет. Само место уже утратило свою актуальность как автовокзал. Сегодня у здания очень много собственников. Предполагается решить проблему его достройки. Скорее всего, это будет административное здание или какой-то торговый комплекс. Но оно никак не будет связано с логистикой автоперевозок. Его назначение будет изменено с привлечением частного финансирования.

Напомним, городской автовокзал на Красном проспекте прекратил своё функционирование в конце 2021 года. Сейчас эта структура в лице ООО «Автовокзал-Главный» (С 2014 года оператор новосибирского автовокзала. —  Ред.) переехала на Гусинобродское шоссе. Председателем совета директоров и собственником компании является депутат горсовета Новосибирска Андрей Гудовский. В интервью редакции он пояснял, что в планах оператора открытие сети станций малого формата. В списке приоритетных локации назывались улицы Хилокская, Большевистская, железнодорожный вокзал, Сеятель.

 

Ранее редакция сообщала, что рядом с автовокзалом на Гусинобродском шоссе может появиться торговый центр. 

Фото из группы автовокзала ВКонтаке

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Рубрики : Власть Бизнес Транспорт Город

Регионы: Новосибирск

Теги : транспорт перевозки город власть автовокзал


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