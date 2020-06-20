Как купить акции Itau Unibanco Holding (ITUB) — график и динамика стоимости

Но относительно недавно акции Itau Unibanco Holding начали торговаться на Московской бирже. Бразильская организация сейчас входит в перечень наиболее перспективных инвестиционных проектов. В 2020 году купить акции Itau Unibanco Holding можно в Сбербанке.

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Перед тем, как вложить деньги в акции Itau Unibanco Holding на бирже, важно ознакомиться с кратким досье эмитента:

Тикер на акции Itau Unibanco Holding – ITUB

Биржа – BM&FBovespa, NYSE

Начало работы на рынке – 2008 год

Кредитное плечо — минимальное

Местонахождение центрального офиса – Сан-Паулу (Бразилия)

Сфера деятельности – финансовые услуги

Тип предприятия – акционерное общество

Финансовый оборот – 50,9 миллиарда долларов

Номинальная стоимость акций – нет информации

Дивиденды на акции Itau Unibanco Holding – выплачиваются

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Стоимость акций Itau Unibanco Holding (динамика цен)

В последние несколько месяцев на рынке доминирует негативный тренд, поэтому нет ничего удивительного в том, что цена акций Itau Unibanco Holding постепенно падает. Визуально отображает это график акций Itau Unibanco Holding, доступный на нашем сайте в режиме онлайн. Важно постоянно отслеживать стоимость ценных бумаг, дабы не упустить подходящий момент для финансовых вложений. На данный момент курс акций Itau Unibanco Holding установился на отметке в 5,15 доллара.

Где купить акции Itau Unibanco Holding (ITUB)?

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