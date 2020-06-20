Как купить акции Itau Unibanco Holding (ITUB) — график и динамика стоимости

Но относительно недавно акции Itau Unibanco Holding начали торговаться на Московской бирже. Бразильская организация сейчас входит в перечень наиболее перспективных инвестиционных проектов. В 2020 году купить акции Itau Unibanco Holding можно в Сбербанке.
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Тикер на акции Itau Unibanco Holding – ITUB
Биржа – BM&FBovespa, NYSE
Начало работы на рынке – 2008 год
Кредитное плечо — минимальное
Местонахождение центрального офиса – Сан-Паулу (Бразилия)
Сфера деятельности – финансовые услуги
Тип предприятия – акционерное общество
Финансовый оборот – 50,9 миллиарда долларов
Номинальная стоимость акций – нет информации
Дивиденды на акции Itau Unibanco Holding – выплачиваются
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