Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

К городскому приюту для животных накопилось много вопросов

Мэрия ищет нового руководителя учреждения.
  • 17/10/2019, 15:58
Автор: Евгения Серёгина
К городскому приюту для животных накопилось много вопросов

С 22 октября свою работу в должности директора МКУ «Новосибирского центра по проблемам домашних животных» прекращает Андрей Каркавин. Распоряжение о его увольнении уже подписал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Об этом глава города сообщил на своей странице в соцсети.

 К деятельности центра накопилось много вопросов как со стороны общественности, зоозащитников, так и от органов контроля и депутатов,  сообщает Локоть.  Изменения законодательства, новые условия, к которым важно адаптировать работу учреждения, требуют нового взгляда и иных организационных подходов.

По словам мэра, вопрос с поиском нового руководителя учреждения планируется решить до конца года.

Напомним, в марте 2019 года депутаты горсовета Новосибирска обсуждали многочисленные нарушения законодательства в работе учреждения, выявленные в ходе проверки контрольно-счётной палатой. Как сообщали аудиторы, основными нарушениями стали: списание по частям ГСМ, списание техники, транспортных средств, кормов. В ходе проверки выявлено несоответствие численности работников, факты нецелевого расходования бюджетных средств, отсутствие эффективной системы контроля за их расходованием.

Центр выполняет муниципальное задание не более чем на 12%.

В городском центре по проблемам домашних животных обнаружены приписки

Кроме того, данные журналов и справок о движении животных содержат «приписки». По данным журналов и справок, эвтаназия и утилизация животных не проводилась. При этом, согласно путевыми листами транспортных средств учреждения, совершались поездки в село Ярково, где расположен завод по утилизации биологических отходов ООО «Чистый город», с которым заключен договор на утилизацию.

Фото: pixabay.com, автор- Free-Photos

Популярное с сайта

Газификация области может остановиться в следующем году

Газификация области может остановиться в следующем году

17/10/2019, 14:17
Регион не справляется с финансовыми обязательствами перед «Газпромом».
В Новосибирской области просроченная задолженность по зарплате снизилась до 49,8 млн рублей

В Новосибирской области просроченная задолженность по зарплате снизилась до 49,8 млн рублей

17/10/2019, 13:24
В среднем на одного работника приходилось по 45,2 тыс. рублей невыплаченной заработной платы.
«Упаковывать» научно-технологический проект в бизнес-модель научат в Академпарке

«Упаковывать» научно-технологический проект в бизнес-модель научат в Академпарке

17/10/2019, 13:19
Идет набор студентов, аспирантов и молодых ученых на участие в программе «Навигатор инноватора».

Актуальный разговор

«Мы хотим построить систему MIT в России»

Все материалы
Новости

В Новосибирске авто представительского класса подешевели на 26%

17/10/2019, 17:08

«СКТБ Катализатор» получил землю под центр инжиниринга

17/10/2019, 17:04

В Новосибирской области организацию оштрафовали за нарушения в трудоустройстве бывшего госслужащего

17/10/2019, 16:59

Кремниевый детектор в 5 раз улучшил качество «картинки» на станции синхротронного излучения

17/10/2019, 16:33

«НАЗ им. Чкалова» скоро получит новый заказ

17/10/2019, 16:27

Газификация области может остановиться в следующем году

17/10/2019, 14:17

В Новосибирской области просроченная задолженность по зарплате снизилась до 49,8 млн рублей

17/10/2019, 13:24

«Упаковывать» научно-технологический проект в бизнес-модель научат в Академпарке

17/10/2019, 13:19

Производители сельхозпродукции Новосибирской области увеличили цены на 1%

17/10/2019, 12:56

Новосибирцы могут стать общественными представителями АСИ

17/10/2019, 12:27

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

В долгостроях Новосибирска «зависли» интересы 8 тысяч человек

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Октябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска