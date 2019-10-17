К городскому приюту для животных накопилось много вопросов

С 22 октября свою работу в должности директора МКУ «Новосибирского центра по проблемам домашних животных» прекращает Андрей Каркавин. Распоряжение о его увольнении уже подписал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Об этом глава города сообщил на своей странице в соцсети.

— К деятельности центра накопилось много вопросов как со стороны общественности, зоозащитников, так и от органов контроля и депутатов, — сообщает Локоть. — Изменения законодательства, новые условия, к которым важно адаптировать работу учреждения, требуют нового взгляда и иных организационных подходов.

По словам мэра, вопрос с поиском нового руководителя учреждения планируется решить до конца года.

Напомним, в марте 2019 года депутаты горсовета Новосибирска обсуждали многочисленные нарушения законодательства в работе учреждения, выявленные в ходе проверки контрольно-счётной палатой. Как сообщали аудиторы, основными нарушениями стали: списание по частям ГСМ, списание техники, транспортных средств, кормов. В ходе проверки выявлено несоответствие численности работников, факты нецелевого расходования бюджетных средств, отсутствие эффективной системы контроля за их расходованием.

Кроме того, данные журналов и справок о движении животных содержат «приписки». По данным журналов и справок, эвтаназия и утилизация животных не проводилась. При этом, согласно путевыми листами транспортных средств учреждения, совершались поездки в село Ярково, где расположен завод по утилизации биологических отходов ООО «Чистый город», с которым заключен договор на утилизацию.

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