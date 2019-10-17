«НАЗ им. Чкалова» скоро получит новый заказ

— Никакого переноса производства «НАЗ им. В.П. Чкалова» (Филиал ПАО «Компания Сухой») в Комсомольск-на-Амуре не произойдет. В ближайшее время с предприятием будет подписан пятилетний контракт на Су-34 на период действия нынешней программы вооружений. Потом начнется новая программа, и там, думаю, будет увеличение выпуска, — сообщил на пресс-конференции в ТАСС вице-губернатор Новосибирской области Сергей Семка, отказавшись назвать сумму и объем контракта.

— Что касается прошедших сокращений рабочего персонала, то на предприятии более чем в два раза упал объем производства готовых машин. При этом заказами полностью загрузили всю мехобработку и сборку отдельных отсеков и частей. Задача такая перед руководством и ставилась, — подчеркнул Семка.

Он также отметил, что пришло время реконструкции взлетно-посадочной полосы на аэродроме завода, и средства на эти цели заложены. На первом этапе на эти цели выделят несколько сотен млн рублей. Финансирование этого проекта, по мнению чиновника, также свидетельствует о том, что предприятие в другое место никто переносить не планирует.

Будет ли на новосибирском заводе производиться новая авиатехника (тяжелый беспилотник, в частности), Семка комментировать отказался, заявив, что это закрытая информация.

В августе министр промышленности Новосибирской области Андрей Гончаров сообщал журналистам, что до конца 2019 года станет известно, сможет ли «НАЗ им. Чкалова» получить новый заказ в рамках ГОЗ. По его словам, речь шла о ремонте самолетов Су-34, которые завод выпускал ранее. Сейчас подошел срок, когда эту технику нужно планово ремонтировать и модернизировать.

Напомним, в мае этого года в региональных СМИ появилась информация о возможном закрытии «НАЗ им. В.П. Чкалова» после того, как предприятие досрочно завершит выполнение гособоронзаказа, массовом сокращении сотрудников и переносе производства на другое предприятие «Компании «Сухой» в Комсомольск-на-Амуре. Тогда представители городской и областной власти воздерживались комментировать эту тему. «Объединенная авиастроительная корпорация» (в ее структуру входит «Компания «Сухой») информацию опровергла. В конце мая на предприятие приезжал председатель совета директоров ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Анатолий Сердюков.

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