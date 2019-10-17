Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Газификация области может остановиться в следующем году

Регион не справляется с финансовыми обязательствами перед «Газпромом».
  • 17/10/2019, 14:17
Автор: Евгения Серёгина
Газификация области может остановиться в следующем году
«Дефицит областного бюджета на выполнение обязательств региона перед составляет 740 млн рублей».

Депутаты регионального парламента намерены обратиться к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову по поводу увеличения финансирования расходов подпрограммы «Газификация» госпрограммы ЖКХ. Такое решение по предложению депутата Дмитрия Козловского, входящего в комиссию по газификации, было принято на комитете регионального парламента по строительству, ЖКХ и тарифам. Поводом для принятия стало неисполнение финансовых обязательств региона перед ПАО «Газпром» из-за недостаточного финансирования, что может остановить реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году.

 «Газпром», со своей стороны, программу по газификации выполнил,  поясняет председатель комитета Евгений Покровский.  Мы должны окончательно рассчитаться с «Газпромом» по обязательствам, и тогда сможем продолжить эту программу. Мы приняли обращение к губернатору, чтобы рассмотреть вопрос об увеличении финансирования, выделения средств на газификацию районов. Это касается не только сельских территорий. В городе также эта проблема стоит в частном секторе. То есть сумму финансирования необходимо увеличивать.

В настоящее время дефицит программы, по данным Контрольно-счетной палаты Новосибирской области, составляет 740 млн рублей. Это задолженность областного бюджета перед газовиками.

 Правительство области не обеспечило готовность потребителей к приему газа по ряду объектов «Газпрома» в Барабинском, Болотнинском, Куйбышевском, Татарском, Ордынском, Мошковском и Колыванском районах,  сообщил аудитор областной Контрольно-счетной палаты Валерий Алехин.  Одна из причин  сокращение объемов финансирования мероприятий по газификации населенных пунктов. Структура дефицита областного бюджета на выполнение обязательств следующая: на строительство внутрипоселковых сетей  520 млн рублей, на строительство котельных  220 млн.

По данным аудитора, в 2018 году на мероприятия программы со стороны области было выделено более 2 млрд рублей, в 2019 году эта сумма составила 221 млн, включая средства внебюджетных источников: ООО «Газпром межрегионгаз»  36%, ООО «Газпром газомоторное топливо»  16,7%, инвестиции населения  46%.

Как сообщил министр ЖКХ регионального правительства Денис Архипов, есть надежда на увеличение лимитов бюджетного финансирования по программе в 2020 году, они частично позволят завершить работы по газораспределительным сетям. Однако у региона остаются еще обязательства по подключению к газу домовладений и строительству котельных.

 Что касается котельных, то здесь часть средств у нас предусмотрена бюджетом, а часть бюджетом не обеспечена,  говорит министр.  Но мы здесь ищем разные формы ГЧП. Главное у нас условие: строительство котельных с внебюджетным финансированием при неповышении тарифа. Мы оцениваем, что программа по 2020 году в большей части будет закрыта с нашей стороны.

В то же время региональная власть часть ответственности за невыполнение программы перекладывает на муниципальные районы и сельские советы.

 Перед проведением газификации глава поселения или староста выясняет, кто имеет возможность газифицировать свое жилье,  сообщает вице-губернатор Сергей Семка.  Если район не выполняет взятые на себя обязательства, дальше развивать систему мы не можем. У нас единственное место, где была затяжка по времени  это Мошковский район. Там главы поселений уговаривали людей, чтобы дали информацию. Из года в год переносилось, но построили. Пока по всем остальным мероприятиям не выполняются обязательства, «Газпрому» что-то вкладывать еще в программу  не совсем правильно.

В то же время, как отмечают депутаты, уговаривать население подключиться к газификации достаточно сложно, так как эта услуга очень дорогая.

 Нужно вложить от 190 до 250 тысяч рублей в подключение одного дома,  говорит депутат Ашот Рафаелян. — Мы понимаем, что не каждый человек может себе это позволить. Легче продолжать топить углем. Из 540 дворов согласны подключиться только 308, значит, нужно увеличить объем финансирования. КСП очень корректно формулирует предложения правительству Новосибирской области принять меры по выполнению обязательств перед «Газпромом». Если мы не доводим газ до конечного потребителя, то какой смысл в газификации? Мы на полпути остановились.

По информации региональной КСП, уровень газификации жилищного фонда области по данным на 31 декабря 2018 года, составляет 31,7% при общероссийском показателе 68%. По расчетам «Газпрома» уровень газификации жилищного фонда региона — 9,5%. Количество домовладений, переведенных на газ — 119,1 тысячи единиц. При этом за период действия подпрограммы в 2015-2018 годах количество заключенных договоров составило 2,2 тысячи единиц. (35% плана). По состоянию на 1 июня 2019 года объектами газификации охвачены 17 муниципальных районов и 5 городских округов.

Фото: pixabay.com, автор- StockSnap

Популярное с сайта

В Новосибирске начал работу укрупненный центр организации воздушного движения

17/10/2019, 10:37
Он позволит повысить интенсивность и безопасность полетов в небе над Западной Сибирью.
Возможное повышение тарифов на капремонт будоражит потребителей

Возможное повышение тарифов на капремонт будоражит потребителей

17/10/2019, 10:00
Депутаты предложили правительству поискать дополнительные источники финансирования работ по капитальному ремонту домов.
«Экология- Новосибирск» анонсировала пересмотр мусорного тарифа в 2020 году

«Экология- Новосибирск» анонсировала пересмотр мусорного тарифа в 2020 году

16/10/2019, 19:35
Решено исключить затраты регоператора на проведение просветительской работы и расходы на уплату налога на прибыль в отношении расчетной предпринимательской прибыли.

Актуальный разговор

«Мы хотим построить систему MIT в России»

Все материалы
Новости

В Новосибирской области просроченная задолженность по зарплате снизилась до 49,8 млн рублей

17/10/2019, 13:24

«Упаковывать» научно-технологический проект в бизнес-модель научат в Академпарке

17/10/2019, 13:19

Производители сельхозпродукции Новосибирской области увеличили цены на 1%

17/10/2019, 12:56

Новосибирцы могут стать общественными представителями АСИ

17/10/2019, 12:27

В Новосибирской области орудуют газовые мошенники

17/10/2019, 12:07

В Новосибирске начал работу укрупненный центр организации воздушного движения

17/10/2019, 10:37

Возможное повышение тарифов на капремонт будоражит потребителей

17/10/2019, 10:00

«Экология- Новосибирск» анонсировала пересмотр мусорного тарифа в 2020 году

16/10/2019, 19:35

Орфей спускается в ад

16/10/2019, 18:48

Каждый второй банковский клиент допускает техническую просрочку по кредиту

16/10/2019, 18:22

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

В долгостроях Новосибирска «зависли» интересы 8 тысяч человек

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Октябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска