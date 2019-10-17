Газификация области может остановиться в следующем году

— «Газпром», со своей стороны, программу по газификации выполнил, — поясняет председатель комитета Евгений Покровский. — Мы должны окончательно рассчитаться с «Газпромом» по обязательствам, и тогда сможем продолжить эту программу. Мы приняли обращение к губернатору, чтобы рассмотреть вопрос об увеличении финансирования, выделения средств на газификацию районов. Это касается не только сельских территорий. В городе также эта проблема стоит в частном секторе. То есть сумму финансирования необходимо увеличивать.

В настоящее время дефицит программы, по данным Контрольно-счетной палаты Новосибирской области, составляет 740 млн рублей. Это задолженность областного бюджета перед газовиками.

— Правительство области не обеспечило готовность потребителей к приему газа по ряду объектов «Газпрома» в Барабинском, Болотнинском, Куйбышевском, Татарском, Ордынском, Мошковском и Колыванском районах, — сообщил аудитор областной Контрольно-счетной палаты Валерий Алехин. — Одна из причин — сокращение объемов финансирования мероприятий по газификации населенных пунктов. Структура дефицита областного бюджета на выполнение обязательств следующая: на строительство внутрипоселковых сетей — 520 млн рублей, на строительство котельных — 220 млн.

По данным аудитора, в 2018 году на мероприятия программы со стороны области было выделено более 2 млрд рублей, в 2019 году эта сумма составила 221 млн, включая средства внебюджетных источников: ООО «Газпром межрегионгаз» — 36%, ООО «Газпром газомоторное топливо» — 16,7%, инвестиции населения — 46%.

Как сообщил министр ЖКХ регионального правительства Денис Архипов, есть надежда на увеличение лимитов бюджетного финансирования по программе в 2020 году, они частично позволят завершить работы по газораспределительным сетям. Однако у региона остаются еще обязательства по подключению к газу домовладений и строительству котельных.

— Что касается котельных, то здесь часть средств у нас предусмотрена бюджетом, а часть бюджетом не обеспечена, — говорит министр. — Но мы здесь ищем разные формы ГЧП. Главное у нас условие: строительство котельных с внебюджетным финансированием при неповышении тарифа. Мы оцениваем, что программа по 2020 году в большей части будет закрыта с нашей стороны.

В то же время региональная власть часть ответственности за невыполнение программы перекладывает на муниципальные районы и сельские советы.