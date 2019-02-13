Программная платформа РАР поможет определить экологичность и энергоэффективность предприятий

В конце января ученые НГТУ совместно с резидентами Академпарка «Модульные системы Торнадо», «Юнисофт плюс», а также НПО «Автоматика» создали и запустили прототип автоматизированной системы мониторинга энергоэффективности промышленных предприятий. Программа Process Audit Platform (PAP) позволит дистанционно обрабатывать терабайты информации для того, чтобы видеть проблемные зоны производства, которые могут привести к потерям энергии, авариям или ущербу для экологии, сообщили в пресс-службе НГТУ.

Автоматизированная система позволяет собирать данные дистанционно в режиме реального времени. Информация технологических процессов о расходе топлива, температуре, давлении и других данных снимается при помощи стандартных датчиков, уже установленных на предприятиях, например, в системах топливоподачи и паропроводах ТЭЦ. По цифровым каналам связи информация с датчиков автоматически отправляется в облако НГТУ, где анализируется и прогнозируются возможные аварии и потери энергии. Человеку достаточно лишь зайти в браузер, открыть необходимую страницу, чтобы увидеть общую картину эффективности работы предприятия и его экологичности.

По словам автора разработки, доцента кафедры тепловых электростанций НГТУ кандидата технических наук Александра Дворцевого, новая программа позволяет увидеть не только дефекты работы механизмов, но и определять, сколько вредных веществ было выброшено в атмосферу, почву и воду. С помощью мониторинга можно установить, как рационально использовать ресурсы и уменьшить объемы загрязнения окружающей среды.

Сейчас университет выступает в роли центра сбора, накопления и обработки данных промышленных предприятий. Александр Дворцевой совместно со своей командой дают консультации и разрабатывают рекомендации по эффективной эксплуатации оборудования, обоснованию и применению новых решений, отталкиваясь от результатов мониторинга. К программе уже подключена одна котельная в городе Рубцовске Алтайского края, названия которой авторы разработки пока не могут назвать по условиям соглашения.

Фото: пресс-служба НГТУ