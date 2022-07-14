Рекламодателям

К концу 2022 года половина оборота по картам ВТБ будет приходиться на «Мир»

  • 14/07/2022, 16:55
За первое полугодие 2022 года клиенты ВТБ оформили почти 2,5 млн карт «Мир», каждая пятая национальная карта выпускалась в цифровом формате.

На «Мир» в июне пришлось более 40% общего оборота по картам банка и почти 85% объема транзакций по виртуальным картам. По прогнозу банка, к концу года доля национальныхНовости бизнеса карт в общем объеме трат по картам ВТБ достигнет 50%.

Всего с начала года ВТБ выдал клиентам 2,5 млн карт «Мир» — почти в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Каждую пятую из них клиенты оформляли в цифровом формате, в то время как год назад на виртуальный «Мир» приходилось менее 3%. Всего за январь-июнь было выдано почти полмиллиона цифровых национальных карт.

Россияне все чаще расплачиваются именно национальными картами – летом на них пришлось уже свыше 40% оборота розничных клиентов банка, что почти вдвое превышает уровень аналогичного периода прошлого года. В тратах по виртуальным картам доля «Мира» достигла уже 85%.

Всего за полгода держатели карт «Мир» ВТБ потратили 465 млрд рублей – в 1,7 раза больше, чем за январь-июнь 2021 года. При этом с января по июнь месячный объем транзакций по ним увеличился почти на треть – до 90 млрд рублей. В сегменте цифрового «Мира» динамика еще более значительная: оборот по таким картам к июню вырос втрое.

«Несмотря на уход ряда зарубежных платежных сервисов, цифровые карты – и прежде всего «Мир» – продолжают набирать популярность. Владельцам смартфонов на ОС Android по-прежнему доступна оплата с помощью Samsung Pay и Mir Pay, кроме того, цифровыми картами можно расплачиваться в интернет-магазинах. В целом мы фиксируем продолжающийся спрос на национальные карты – как в пластиковом, так и в цифровом формате, сегодня их портфель в ВТБ превысил 13,5 млн карт. На них уже приходится свыше 40% трат по картам ВТБ против трети в первом квартале. К концу года, по нашим прогнозам, их доля в обороте розничных клиентов может достичь 50%», — комментирует Ксения Андреева, начальник управления «Дебетовые карты и счета» банка ВТБ (ПАО).

Фото предоставлено пресс-службой банка

911

Рубрики :

Регионы: Регион не задан

Теги : карта Мир ВТБ


Комментировать

пока нет комментариев

Актуальный разговор

новости медицины

Марк Шабалин: Современные стоматологи не работают на глаз

Все материалы
Лента новостей

В регионе сокращается площадь сельхозземель

14/07/2022, 19:01

Объявлены торги на строительство 9 километров Восточного обхода

14/07/2022, 18:29

За рухнувшие на школьника ворота ответит директор спорткомплекса

14/07/2022, 18:16

Рыбохозяйственные организации хотят обязать инвестировать в нерестилища

14/07/2022, 18:07
Популярное

В России зарегистрирован первый случай заражения оспой обезьян

13/07/2022, 15:39

Способы применения малины при простуде

09/07/2022, 18:13

Выходных много не бывает

08/07/2022, 12:53

Новости компаний

ВТБ начинает работать по программе льготного автокредитования

14/07/2022, 15:19

«Платежи без границ»: Банк «Левобережный» предлагает бесплатные переводы для бизнеса

14/07/2022, 11:55

Tele2 увеличила емкость платформы big data на 40% при помощи RT.DataLake

14/07/2022, 11:35

Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июль 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска