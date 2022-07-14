Сибирские импортеры сэкономили на нулевых ставках 570 млн рублей

К концу первого полугодия 2022 года реальная экономия сибирских импортеров от «обнуления» ставок ввозных таможенных пошлин на социально значимые товары и тарифных льгот, введенных в рамках поддержки российского бизнеса, составила более 570 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Сибирского таможенного управления.

Более 600 участников внешнеэкономической деятельности задекларировали в Сибирской электронной таможне товары 336 наименований с нулевой ставкой ввозной пошлины. Речь идет о широком спектре продукции, в том числе, продовольственных товарах, лекарственных средствах, медицинских изделиях, комплектующих для производств и других товарах приоритетного импорта.

Кроме того, в Сибирском таможенном управлении подсчитали экономию физических лиц от увеличения порога беспошлинного ввоза товаров интернет-торговли: она составила более 830 тыс. рублей. Напомним, Решением Совета Евразийской экономической комиссии с 31 марта 2022 года порог был повышен до 1000 Евро.

— Серьезно увеличено число участников ВЭД низкого уровня риска, в отношении которых снижена частота применения мер фактического контроля — осмотров и досмотров, — комментирует начальник СТУ Александр Ястребов. — В регионе деятельности Сибирского таможенного управления более 800 таких компаний. Предпринимателями «зеленого» сектора оформляется 63% всех деклараций на товары и перечисляется 75% всех таможенных платежей.

В настоящее время в регионе СТУ 92% деклараций выпускаются в течение 4 часов. Автоматически регистрируется 92% декларационного массива.

Напомним, решением ЕЭК временно скорректированы ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные виды продукции и установлены тарифные льготы на социально значимые товары в целях поддержки российских участников ВЭД и насыщения внутреннего рынка в условиях санкционного давления. «Нулевая» ставка на отдельные виды товаров применяется по разным наименованиям с 25 апреля, 8 мая и распространяется на правоотношения, возникшие с 28 марта текущего года. В целом таможенные пошлины временно «обнулены» более чем на 1 200 видов товаров приоритетного импорта.

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