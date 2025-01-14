К концу 2024 года спрос на ипотеку вырос

Согласно оценкам ВТБ, в декабре объем выданных ипотечных кредитов превысил 270 миллиардов рублей, что на 4% больше, чем в ноябре. Однако в сравнении с декабрем 2023 года уровень продаж всё же оказался ниже.

Основную часть ипотечных выдач в декабре составила господдержка, преимущественно по программе «семейной» ипотеки. По данным кредитной организации, ее доля достигла рекордного показателя за год — 84%.

В целом, в 2024 году объем продаж ипотеки в России составил примерно 4,8 триллиона рублей, что на 39% меньше, чем в рекордный 2023 год с результатом 7,8 триллиона рублей, но близок к итогам 2022 года (4,9 триллиона).

В 2024 году банк выдал около 200 тысяч ипотечных кредитов на сумму 1 триллион рублей, что на треть меньше, чем в прошлом году. Как и в целом по рынку, более 60% продаж пришлись на «семейную» ипотеку, воспользовавшись которой около 78 тысяч клиентов получили свыше 466 миллиардов рублей для приобретения новостроек.

На фоне крайне высоких процентов по основным банковским кредитам средний размер займа снизился с 4,4 миллиона рублей до 3,8 миллиона рублей. В рамках господдержки средняя сумма кредита осталась практически на том же уровне и составила 5,6 миллиона рублей.

— В этом году многое будет зависеть от новых правительственных инициатив, направленных на поддержку спроса на «семейную» ипотеку, которая вновь должна стать основным двигателем ипотечного рынка, — прокомментировал Сергей Бабин, руководитель управления «Ипотечное кредитование» ВТБ.

По его словам, банки сосредоточат свои усилия на работе с уже существующим кредитным портфелем, улучшении качества обслуживания и расширении услуг для сделок, не связанных с ипотекой.