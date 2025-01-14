Восьмилетняя школьница требует 500 тысяч за падение с качелей в Новосибирске

Прокурор Калининского района обратился в суд с иском к местной администрации. Служитель надзорного органа требует взыскать моральный вред в размере 500 000 рублей в пользу восьмилетней школьницы.
— Требования мотивированы тем, что прокуратурой района проведена проверка на основании обращения женщины, в связи с травмированием её несовершеннолетней дочери, 2016 г. рождения на детской площадке вблизи дома №1а по ул. Коченевская, — говорится в сообщении Калининского районного суда.
Трагедия произошла в июне 2024 года на детской площадке. Девочка качалась на качелях, и в этот момент неподвижный элемент конструкции оторвался от раскачивающегося кантата. В результате девочка упала на землю и получила серьёзную травму — множественные переломы грудного отдела позвоночника и закрытый неосложнённый стабильный компрессионный перелом 4-5 позвонков.
Детская площадка находится на территории, принадлежащей муниципалитету. Ответственность за содержание и безопасность оборудования лежит на администрации.
Судебное заседание по этому делу назначено на 5 февраля 2025 года.
Ранее редакция сообщала о том, что владелец заброшенного новосибирского завода заплатит 1,5 млн ребёнку за травмы. Получив травму, мальчик лишился своей мечты.
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