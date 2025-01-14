Объявлена стоимость новой социальной карты от «СберТройки» в Новосибирске

Региональный оператор по тарифам на проезд в общественном транспорте — «СберТройка» — поделился с новосибирцами информацией о том, как восстановить утерянные или поврежденные социальные транспортные карты.

Как пояснили в компании, в первый раз льготная карта предоставляется бесплатно. Получить её можно в отделе организации социального обслуживания населения по месту жительства. Однако, если она была утеряна или перестала работать из-за износа или повреждения, за её дубликат придется отдать 140 рублей.

— В центре обслуживания населения дубликат социальной карты изготавливается и выдается в течение 10 рабочих дней с момента обращения гражданина, — сообщили в пресс-службе компании.

Напомним, переход с транспортной карты «Золотая корона» на «СберТройку» в Новосибирске начался в декабре 2024 года и прошел очень болезненно. В конце прошлого года уже невозможно было пополнить транспортные карты онлайн, социальные карты и карты школьника перестали работать, в итоге этим категориям граждан за проезд пришлось переплачивать, так как они ездили не по льготной, а по полной цене. Получить новые карты можно было только отстояв огромные очереди. Деньги, перечисленные через онлайн, на карты школьника не попадали. После новогодних каникул проблемы продолжились. 9 января в метро был коллапс, так как карты не срабатывали на турникетах.

Ранее редакция сообщала о том, что единые транспортные карты перестали действовать в Новосибирске. Им на смену заработали новые карты «Тройка».