К концу года ожидается рост ставок по автокредитам на 1-2%

Ставки по автокредитам к концу текущего года могут вырасти на 1-2%, заявил РИА Новости директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков.

В настоящее время цены на автомобили растут вследствие ускоряющейся инфляции, в том числе глобальной, и из-за дефицита на рынке комплектующих. Поэтому, если говорить об автокредитовании, вопрос больше в увеличении среднего объема кредита, чем в росте ставки или ином ужесточении условий кредитования, подчеркнул эксперт.

В сложившихся условиях банки готовы идти даже на уменьшение маржи, понимая, что рост цен на машины сильно сокращает клиентскую базу. Несмотря на то, что в течение этого года ключевая ставка Банка России увеличилась с 4,25% до 7,5%, в первом полугодии среднерыночные значения полной стоимости автокредитов на новые автомобили выросли с 11,7% до 12,2%, а на подержанные — с 15,5% до 16,3%. То есть банки пытаются сдержать рост ставок на свои кредитные продукты, заметил Волков.

— Но последние решения Банка России (и прогнозы регулятора на ближайшую перспективу) не оставляют надежд на сохранение текущих ставок. Поэтому стоит приготовиться к тому, что стоимость автокредитов вырастет до конца года минимум на 1-2 процентных пункта, — заявил он.

При этом Алексей Волков добавил, что, как показывает практика, для клиентов с высокими значениями персонального кредитного рейтинга (ПКР) банки стараются «держать» самые выгодные предложения по ставкам, поэтому для этой категории можно ожидать минимальных сокращений доступности автокредитов.